A Erba torna la Fiera dell'Artigianato, tutto il programma

Torna dal 29 ottobre al 2 novembre la Mostra Artigianato, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno lariano, frutto della collaborazione tra Lariofiere, Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco e sostenuto dalla Camera di Commercio Como-Lecco.

Giunta alla 49^ edizione, la manifestazione sta attraversando un progressivo processo di trasformazione nella forma e nei contenuti, sempre più accattivanti e rappresentativi di un settore che ha nella produzione su misura, nell’impiego dei migliori materiali, nella conoscenza delle tecnologie a servizio della creatività, i suoi elementi distintivi.

La mostra sarà un’occasione per toccare con mano l’artigianato autentico e per confrontarsi con la cultura e i valori di questo settore. L’offerta espositiva propone spazi ricercati con artigianato artistico, moda, tessuti, gioielli fatti a mano, oggettistica e idee regalo, profumi, cosmesi, arredo su misura e complementi, soluzioni per la ristrutturazione della casa, enogastronomia e una speciale area dedicata agli sposi.

“Con il Comitato Promotore – spiega Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere – in questi mesi abbiamo lavorato assiduamente per costruire una proposta contemporanea e di qualità, che possa raccontare le diverse fisionomie del mondo artigiano. Ci aspettiamo che il pubblico apprezzi la ricchezza e la varietà dei contenuti presentati, così come la ricerca e i tratti di unicità che si celano dietro ogni prodotto artigiano in esposizione. Altrettanta attenzione è stata dedicata alla costruzione dei contenuti culturali e di approfondimento che verranno proposti durante i cinque giorni della mostra nel corso di incontri, dibattiti, momenti di intrattenimento e spettacolo dedicati alle famiglie. Questa quarantanovesima edizione della Mostra sarà anche l’occasione per presentare in anteprima al pubblico e agli espositori le prime evidenze dei lavori di riqualificazione, tutt’ora in corso, e che hanno già cambiato il volto del quartiere fieristico, trasformandolo in uno spazio sempre più accogliente e funzionale. Questi interventi, la cui conclusione è prevista entro i primi mesi del 2023, proiettano Lariofiere nel futuro, con un quartiere che non risponde più solo ad una funzione fieristica ed espositiva ma che si propone come un moderno e tecnologicamente avanzato centro di aggregazione culturale, sociale e di business, fruibile in maniera continuativa dalle comunità locali e dalle imprese.”

“Anche quest’anno – prosegue Roberto Galli, Presidente Confartigianato Imprese Como - si è puntato al valore dell’artigianalità con il claim VALORE ARTIGIANO. Un’edizione fra tradizione e futuro, quindi, i cui protagonisti restano sempre i sapienti maestri artigiani, ovvero gli imprenditori che si contraddistinguono per la loro dedizione profusa nel costruire qualcosa per sé e per gli altri e per il loro profondo senso di responsabilità. Tradizione e futuro, due grandi valori del mondo dell’artigianato italiano. Il nostro compito, come Confartigianato, e il grande lavoro di questi mesi del Comitato Promotore della 49° edizione della Mostra, è stato quello di indicare alle aziende i possibili percorsi del futuro, di anticipare quelle che saranno le tendenze e le richieste dei mercati, quali competenze serviranno sempre più. Questi sono stati i sentieri che hanno tracciato il fitto programma di questa 49° edizione della Mostra Artigianato. Accanto agli espositori, trovano quindi spazio i servizi offerti da Confartigianato Imprese Como e Lecco rivolti alle imprese e alle famiglie. I cinque giorni di Mostra prevedono anche un fitto programma di momenti di approfondimento legati ai temi attuali di più largo interesse, come i convegni dedicati al comparto casa, al settore del legno arredo e all’automotive. Accanto ai servizi e agli eventi, sottolineo l’importantissima presenza delle Collettive di mestiere”

“Chi conosce i meccanismi fieristici sa bene che dietro le poche giornate di apertura al pubblico si cela un lavoro lungo mesi. Una progettazione a tratti estenuante, fatta di impegno, di fatica ma anche di grandi soddisfazioni, di energie e conoscenze messe a fattor comune, di grandi idee che diventano progetti concreti – commenta Daniele Riva, Presidente Confartigianato Imprese Lecco - Ecco qual è la vera essenza della Mostra Artigianato. D’altra parte, lo dice la parola stessa: “Mostra”, non fiera, non mercato, ma una vera e propria esposizione del “saper fare artigiano”. Accanto agli espositori, troveranno spazio i servizi offerti da Confartigianato Imprese Lecco e Como rivolti alle imprese e alle famiglie. Sempre calati nel contesto in cui viviamo, con le nostre radici ben salde sul territorio, ma lo sguardo rivolto al contesto internazionale e agli scenari economici futuri, proporremo agli imprenditori momenti di approfondimento legati ai temi di più stretta attualità, concentrandoci su alcuni settori che trovano nella mostra il loro habitat, come il comparto casa e il settore del legno arredo. Numerose le novità che attendono il pubblico per l’edizione numero 49 ormai ai nastri di partenza. Non mi resta che invitare tutti a partecipare numerosi!”.

“Oggi – chiude Virgilio Fagioli, Presidente del Comitato Promotore della Mostra - presentiamo l’evento più importante del panorama artigiano del nostro territorio: la 49° Mostra Artigianato a Lariofiere. Sono onorato di essere il Presidente del Comitato Promotore di questa bella edizione, rinnovata nella sua formula, ma non solo. C’è stato un grande lavoro di ricerca e selezione di quelle realtà che manifestano al meglio il grande saper fare artigiano e che sono testimonianza di valori di unicità e progresso. Le nostre imprese artigiane sono un universo di eccellenze profondamente connesse tra loro, un motore dello sviluppo economico e sociale. Ne sono sempre più convinto: oggi promuovere, sostenere e rigenerare il nostro territorio è la nostra forza, per dare valore al lavoro e ricostruire insieme il nostro domani.”

La Mostra Artigianato 2022 aprirà con l’inaugurazione ufficiale Sabato 29 Ottobre, alla presenza del Presidente Nazionale di Confartigianato, Marco Granelli e dell’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, a cui faranno seguito numerosi momenti di approfondimento per il pubblico e per le imprese.

Si parlerà di rispetto nel corso dell’incontro organizzato dal Movimento Donne di Confartigianato Imprese Como e Lecco: un messaggio ulteriormente enfatizzato dall’esposizione dell’opera “Omaggio ad Ilenia” di Alessandro Galanti che affronta, attraverso il linguaggio dell’arte, il tema della violenza di genere. L’arte sarà protagonista anche negli spazi dedicati alle eccellenze, un originale percorso, tutto da scoprire, dove il prodotto diventa protagonista. Nel suggestivo allestimento proposto nel Padiglione C, si susseguono preziosi manufatti in legno, creazioni moda e oggetti di design in metallo. Da visitare, nella stessa area, le due mostre Trame Lariane e La seta di Ico, visioni inedite del legame indissolubile tra patrimonio d’arte e tradizione tessile del territorio comasco, a cui si aggiunge, in sala Porro al primo piano, la personale dedicata all’artista Paolo Punzo dal titolo Montagne di Lombardia.

Tra i diversi temi proposti durante gli incontri di approfondimento, anche il sistema casa, con appuntamenti sia per il pubblico che per i professionisti, e l’automotive. In tema casa, AkzoNobel lancia “The colour of the year 2023” 37 combinazioni di colore per la casa, ispirati dalla Natura e dai cicli di vita. Per gli appassionati di auto invece, nella giornata di martedì 1 Novembre in area esterna, anche un Test Drive con prove di frenata Tesla.

Sempre in area esterna, il pubblico della mostra potrà partecipare a mini tour con mountain bike elettriche nell’area del Parco Valle Lambro, attraverso sentieri naturalistici e boschi. I tour, condotti da guide certificati, sono ideali anche per principianti e per le famiglie con bambini.

Numerosi anche i laboratori e le lavorazioni dal vivo: dal merletto alla legatoria, dalle miniature alla tornitura, il pubblico potrà toccare con mano il fascino della creazione di un prodotto artigiano. Curioso il collegamento di Martedì 1 Novembre alle ore 14.00 con il Maestro Cartaio Sandro Tiberi che, dalla sua bottega di Fabriano, racconterà al pubblico l’arte antica di produzione della carta. Spazio anche ai nuovi mestieri dell’artigianato: lunedì 31 ottobre sarà la volta dell’esperta di armocromia Arianna Lentisco che insieme alla consulente di immagine e personal shopper Chiara Sironi offrirà preziosi consigli per rinnovare il look e il guardaroba.

Nella giornata del 2 Novembre, incontri one to one e consulenze personalizzate per operatori del settore artigiano con gli esperti di Promos e di Rete Ufficio Estero dedicate al miglioramento della capacità commerciale e al marketing. Nelle giornate di domenica 30 e mercoledì 2 novembre verrà offerta anche la possibilità di accedere a consulenze gratuite, sia per imprese che per cittadini, offerte dallo Sportello Casa di Confartigianato Imprese Lecco dedicate ai bonus edilizi.

Anche la tavola può diventare il veicolo per raccontare i valori e la cultura dell’artigianato; da qui l’idea di proporre al ristorante della fiera speciali menu dedicati alla tradizione enogastronomica lombarda: tutti i giorni, a pranzo e a cena il ristorante propone piatti iconici come la cassoeula, il brasato con polenta, i pizzoccheri della tradizione valtellinese o i casoncelli burro e salvia. Per i più salutisti, due speciali fuori menu: Ribollita di cavolo nero con cannellini e crostini di pane casereccio e un Piatto unico con Lasagne con ragù di borlotti, Torta salata con foglie verdi, Seitan fritto e Insalata mista.

Il programma completo della mostra è disponibile sul sito www.mostrartigianto.com