Como si prepara alla fiera di Sant'Abbondio, in versione inedita a causa del Covid

Quest’anno la storica fiera di Sant’Abbondio si svolgerà ugualmente, anche se in una forma inedita a causa del Covid e delle misure tutt’ora in vigore per il contenimento dei contagi.

L’ufficio Turismo sta organizzando la manifestazione in un unico giorno, domenica 30 agosto, nell’area mercatale di viale Cesare Battisti e viale Cattaneo. Sono stati pubblicati gli avvisi per realizzare il mercato occasionale agricolo con vendita di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali di qualità provenienti dal territorio provinciale e aree circostanti, il mercato a km 0 con prodotti delle imprese agricole locali. Anche se non sarà possibile utilizzare la tensostruttura nell’area di Sant’Abbondio, è stata avviata la procedura per individuare enti e associazioni no profit che facciano esclusivamente asporto di piatti tipici, proposte gourmet legate al territorio, vini e birre locali. Entrambi gli avvisi scadono il 16 agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non si perderà nemmeno la tradizionale fiera zootecnica, e anzi, Como sarà la prima città a organizzarne una dall’inizio dell’emergenza sanitaria.