La Val d’Intelvi ospita il Festival Edera: Paesaggi Creativi il 6 e 7 luglio

Un evento inedito approda nelle nostre valli comasche, il Festival Edera - paesaggi creativi vi aspetta il weekend del 6 e 7 luglio. Un Festival culturale diffuso che ha l’obiettivo di sensibilizzare alla tutela dell’ambiente e alla scoperta del territorio e a promuovere un turismo lento volto a valorizzare l’identità dei luoghi.

Organizzato dalla neonata associazione comasca Juta - luoghi e cultura, il Festival si struttura in un percorso trekking ad anello fruibile sia per grandi che per piccoli, all'interno del quale avranno luogo oltre 30 eventi culturali diffusi. Il percorso coinvolge anche due produttori agricoli locali: Il Piccolo Frutto Di Chiara e Aromi e Natura che, oltre ad essere protagonisti attivi durante il Festival, offrono la possibilità di campeggiare nella natura incontaminata della Valle D’Intelvi.

I partecipanti ricevono un braccialetto che consente l’accesso e la partecipazione a tutti gli eventi, oltre a una mappa cartacea con i dettagli del percorso trekking e della programmazione artistica. Laboratori, mostre, concerti live, lezioni di yoga e tanto altro, ma anche merende e dolci con i prodotti delle aziende agricole e un food truck per mangiare e dissetarsi fino a tarda sera. Per chi vuole provare la cucina locale a pranzo, è possibile prenotare un tavolo presso Baita Bavè, posizionata lungo il percorso trekking del Festival.

L’accesso avviene esclusivamente sottoscrivendo la tessera associativa Juta del valore di 15€, gratuita per i minori di 12 anni e acquistabile sul sito web ederapaesaggicreativi.it o in loco presso i due produttori agricoli, unici punti di accesso al Festival e raggiungibili con navetta gratuita da San Fedele Intelvi (Piazza carminati) e da Pellio Intelvi (Bar della Piazzetta). Con un contributo di soli 3€ a persona, è possibile inoltre pernottare in uno dei due camping. (si consiglia di prenotare il proprio posto tenda poiché in esaurimento).

Edera Festival promuove uno stile di vita eco-sostenibile nel totale rispetto dell’ambiente: porta la tua tazza o il tuo bicchiere da riempire quante volte vuoi!

Evento realizzato grazie al contributo della Fondazione della Comunità Comasca e patrocinato dal Comune di Centro Valle Intelvi, Comune Alta Valle Intelvi e Fondazione Cariplo.