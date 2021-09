Festival della Valtellina: a pochi chilometri da Como tripudio di pizzoccheri e sciatt

Per i più golosi e soprattutto per gli amanti della cucina tradizionale valtellinese ecco tre giorni da non perdere e da segnarsi sul calendario. Il prossimo weekend, il 24/25/26 settembre a Caloziocorte (Lecco), località Lavello arriva il Festival della Valtellina. Si tratta di un format itinerante che sta toccando varie città in Italia con grande soddisfazione degli avventori e degli organizzatori. Non puoi andare in Valtellina? È la Valtellina a scendere in piazza portando tutto il sapore e le delizie della sua terra. Quindi ecco il programma del prossimo weekend.

Venerdì 24: a partire dalle ore 18 (cena)

Sabato 25 e domenica 26 a partire dalle 10.30 del mattino (orario continuato a pranzo e cena)

L'ingresso è libero ma bisognerà essere muniti di green pass. L'evento è predisposto sotto una tensostruttura coperta e per chi volesse è possibile anche il servizio take away.

Menu' del Festival della Valtellina

Pizzoccheri

Sciatt,

Bresaola, Casera D.O.P., Bitto D.O.P.

Polenta con brasato

Carne alla griglia

Selezione di birre valtellinesi

Ci sarà anche la possibilità di acquistare alcuni prodotti tipici della Valtellina come formaggi (Casera D.O.P. e Bitto D.O.P.) Bresaola Valtellina, Confetture, Sughi, Vini e molto altro. Presente anche uno Stand di Artigianato il legno valtellinese!

Per informazioni potete contattare direttamente gli organizzatori anche dalla pagina Facebook

Come raggiungere il Festival della Valtellina

Da Como città sono poco piu' di 35 chilometri (qui la cartina)

Per chi provenisse dall'erbese i chilometri da percorrere sono circa 25 (mezz'ora di strada)