Festival del benessere in giardino a Cernobbio, tutto il programma

L'inizio di maggio era caro ai Celti che erano soliti festeggiare in questa occasione l'arrivo del caldo e della primavera (nel nord Europa) attraverso riti propiziatori per auspicarsi una stagione prospera e fertile. In questo momento magico dell’anno in cui il Giardino è nel suo periodo più rigoglioso, proponiamo un evento volto al benessere e alla ricarica energetica, frutto della sinergia tra professionisti del benessere che utilizzano diversi canali di accesso (corpo o psiche) per connettersi alla parti più profonde di sé e rimettere in moto la propria linfa vitale, e la natura amena offerta dal Giardino: il microcosmo uomo si riflette spontaneamente nel macrocosmo natura e ne trae ispirazione, ritrovando il ritmo naturale dell’anima mundi, che accomuna tutti gli esseri viventi. Il 1 maggio è una data particolare, festa di Beltane, calendimaggio, propizia per quando riguarda la fertilità, grazie all'unione di energia femminile (che tiene in incubazione il processo creativo) e le energie maschili (spinta propulsiva e attivante), periodo propizio quindi per lavorare sulla rinascita

Il Giardino della Valle è uno spazio pubblico a libero accesso sostenuto da un'associazione di volontari che si occupano della sua manutenzione. In occasione del Festival del benessere in Giardino chiediamo un contributo a offerta consapevole per beneficiare delle attività proposte durante la giornata, per sostenere il suo mantenimento e l'organizzazione del Festival stesso:

?ingresso al Festival offerta consapevole: 5 euro

trattamento o consulenza individuale alle postazioni: 10 euro

attività di gruppo, laboratori e seminari: 20 euro (quando specificato con * sono gratuiti)

CONFERENZE: approfondimenti teorici su diverse tematiche e con i diversi professionisti: simboli e miti che aprono questo periodo dell'anno, alimentazione, stile di vita, i benefici dello yoga, il femminile nelle sue declinazioni psichiche, fisiche, simboliche, maschile e femminile a confronto...

ATTIVITA': attività di gruppo che si susseguono nelle diverse ore della giornata e accompagnano gli utenti a connettersi alla Natura che ci circonda e a sé stessi, con attività più sedentarie come yoga, rilassamento guidato, creazione di incensi naturali o veri e propri percorsi itineranti che portano a scoprire il giardino e le energie che lo attraversano.

POSTAZIONI ITINERANTI: attività individuali continuative per tutto l'arco della giornata che prevedono postazioni dei diversi professionisti all'interno degli spazi del Giardino, separate le une dalle altre in luoghi riservati perché l'utente possa sperimentare diversi trattamenti o consulenze legate al benessere anche individualmente e secondo il proprio bisogno del momento. In questo caso avremo i trattamenti a mediazione corporea come riflessologia plantare, massaggio ayurvedico, thailandese,

trattamenti energetici come reiki o pranic healing o consulenze svolte a livello verbale come approfondimento psicologico, astrologico..

PROGRAMMA DETTAGLIATO EVENTO scarica la locandina

ATTIVITA' E CONFERENZE:

- ore 8.00 Risveglio con lo yoga con Elena

- ore 9.00 Colazione sull’erba offerta dalle associazioni

- ore 9.30 Natura e benessere. Conferenza di apertura gratuita con Silvia

- ore 10.00 Laboratorio di arte espressiva con Lorena

- ore 11.00 Fame amica o nemica: come riconoscerla e soddisfarla. Conferenza gratuita con Giorgia

- ore 12.00 Mindfullness con Elena

- ore 13.00 Pic nic sull'erba

- ore 14.00 Parole dall’anima: incontro con le autrici. Presentazione gratuita con Marina e Marilena

- ore 15.00 Lettura e scrittura intuitiva. Laboratorio gratuito con Marina e Marilena

- ore 16.00 Yoga bimbi (4-8 anni) con Manuela

- ore 16.30 Raccolta sacra delle erbe spontanee e creazione incenso naturale con Marilena

- ore 17.00 Laboratorio di arte espressiva per bambini (4-8 anni) con Lorena

- ore 18.00 Yoga al tramonto con campane tibetane con Manuela e Giuliano

- ore 19.00 Cerchio di armonizzazione con rituale del fuoco. Esperienza gratuita con Paola, Mario e Alejandra

POSTAZIONI ITINERANTI

- lettura psicosomatica

- consulenza astrologica attraverso il tema natale

- arteterapia

- riflessologia plantare

- shiatsu

- ayurveda

- massaggi: decontratturante, metamorfico

- riequilibrio energetico: pranic healing, aromaterapia, cristalloterapia

- bagno sonoro con le campane tibetane

- reiki

- mindfullness

- artigianato e libri

- angolo relax: colazione sull'erba offerta dalle associazioni

I PROFESSIONISTI DEL BENESSERE:

- Silvia Ostini psicologa psicoterapeuta, specializzata in psicosomatica archetipica

- Marina Maghetti counselor ad indirizzo astrologia evolutiva

- Lorena Randazzo pedagogista e arteterapista

?- Giorgia Miglio biologa nutrizionista

- Nicola Pasquali riflessologo plantare, massoterapista, operatore reiki

- Diego Andreani operatore shiatsu

- Marilena Taormina operatrice olistica

- Elena Gaietta insegnante di yoga e mindfullness

- Manuela Aldeghi insegnante di yoga adulti e bambini

- Valentina Stefanoni operatrice ayurvedica e massoterapista

- Giuliano Annoni terapista vibrazionale con le campane tibetane e musicista

- Paula Antognoli psicologa Gestalt e costellatrice familiare, esperta in pratiche sciamaniche del Sudamerica