Torna la festa del quartiere di Rebbio con una tre giorni ricca di attività: dal 16 al 18 giugno cibo, concerti, teatro, animazione per bambini, bancarelle e molto altro.

A partire da venerdì 16 giugno alle 18,30 fino alle 23,30 di domenica 18 giugno, una serie innumerevoli di ospiti animerà le vie del quartiere.

Tra le associazioni ospiti presenti a Rebbio in Festa ci saranno L’isola che c’è, Battito d’Ali, l’iniziativa Regalo Tutto e la scuola materna di Rebbio, che animeranno i pomeriggi con diverse iniziative.

Dal punto di vista concertistico anche gli amanti della musica non si possono lamentare: dal Matteo Giudici Quartet “Improving” al mitico Duo Bucolico che proporrà i suoi classiconi come “S’è Sposata la mia zia” e “Tempi d’oro“, per poi finire con il rock demenziale degli HornyTooRinchos la domenica sera.

Tempo anche per gli artisti di strada con Rastelle Sulemano e il Fire Show con Monique Bomboni.

Insomma: un ricchissimo programma per passare al meglio il primo vero fine settimana d’estate.

Non mancherà come sempre la possibilità di cenare grazie alla cucina dell’Oratorio di Rebbio che ci delizierà fra fritti misti e molte altre pietanze adatte a tutti i palati.

Se si è disponibili a dare una mano, la Festa cerca sempre volontarie/i per le tre serate: per segnalare la propria disponibilità si può scrivere su whatsapp al +393348745263.