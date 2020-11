Festa dell’Albero a Cernobbio: un olivo piantumato per ogni bambino nato nel 2019

Cernobbio ha iniziato a piantumare, in diversi luoghi della città, cinquanta giovani olivi della varietà “Frantoio” che corrispondono a quanti sono i bambini nati lo scorso anno in Città. L’iniziativa, voluta dal Sindaco Matteo Monti, è nata in occasione della seconda edizione di Qui c’è campo, iniziativa che si è svolta lo scorso settembre, rivolta a tutti e in special modo agli appassionati di verde e di giardinaggio.

La scelta dell’olivo non è stata casuale.

Forse nessuna altra pianta può vantare una storia ed un ruolo così significativo. Originario dei Paesi mediterranei è la pianta simbolo della Grecia classica e, pur avendo alternato secoli bui a secoli di luce, numerosi e bellissimi esemplari si possono trovare in alcuni giardini storici del Lario, giardini che si caratterizzavano per la coltivazione dell’olivo e la produzione di olio.

Cernobbio, Comune Fiorito, ha partecipato alla “Festa dell’Albero, manifestazione nazionale che si è svolta ieri, 21 novembre. Purtroppo la Festa è avvenuta in silenzio. Nessuna cerimonia, nessuna presenza, tranne quella dei giardinieri. Ma gli olivi, piante rustiche e dalle solide radici, supereranno la pandemia e nei prossimi anni saranno una presenza importante per il loro valore paesaggistico, per i numerosi benefici ambientali e per la produzione, abbondante come è stata in questa annata agraria, di un olio particolarmente profumato e delicato: quello tipico del Lago di Como.