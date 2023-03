Festa anni '80 per celebrare 10 anni di Krudo

Davide De Ascentis e Cesare Roncaglio, che recentemente hanno inaugurato la Vinera Vitani, sono anche e soprattutto soci e fondatori del Krudo di Como, il cocktail bar più attivo della città anche per la sua felice posizione in piazza Volta, che hanno contribuito a rivitallizzare in questi dieci anni di attività. Dieci anno che questa sera, dalle 18, con un festa anni '80.