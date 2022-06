Un evento a tutto gas per festeggiare il Dainese di Como

“Dainese Como” rinomato negozio della provincia, presenta il festeggiamento del ventesimo compleanno del proprio punto vendita con un evento esplosivo!

Per questo avvenimento così importante, il concessionario ha deciso di dare ai sui clienti, ma anche a tutti gli appassionati delle due ruote, un intrattenimento esclusivo…



Sabato 11 Giugno nel parcheggio del negozio a partire dalle 10:30 fino alle ore 19:30, potrete trovare il truck service ufficiale di Dainese (lo stesso che si trova in pista).



Il truck service ufficiale di Dainese si potrà visitare interamente, in pù sarà possibile provare i caschi in maniera totalmente gratuita.



Per non farci mancare niente Dainese ha deciso di mettere dello street food, con un dj che intratterrà tutto il giorno i presenti, e per gli amanti della musica live rock n’ roll, alle ore 17:00 fino alle ore 19:00 suonerà il gruppo “I ricavati dal pieno” che daranno modo di infuocare ancora di più la giornata.



Quello che Dainese Como ha pensato per rendere ancora di più indimenticabile la giornata, infatti, arriverà alle ore 16:00 con la ciliegina sulla torta di questo super evento e sarà la presenza ufficiale del pilota della Moto2 “Tony Arbolino”, che sarà presente con tutti gli ospiti di Dainese per ben 3 ore fino alle 19:00, dove sarà disponibile per foto, autografi e domande di qualsiasi tipo.