In arrivo un evento dedicato alla ripresa economica che celebra i professionisti

La ripresa economica dell’Italia è un aspetto fondamentale per poter guardare ad un futuro caratterizzato da uno sviluppo positivo.

Dopo un periodo di sfide e difficoltà, vi sono segnali incoraggianti che indicano un percorso di crescita. Il PIL italiano ha, infatti, superato le aspettative nel 2022, registrando un aumento del 3,4%, mentre nel 2023 ha compiuto un ulteriore salto con una crescita dello 0,7%, dato superiore alla media dell'Eurozona.

In questo frangente è, quindi, fondamentale riconoscere e valorizzare il ruolo delle eccellenze, quelle figure professionali che si distinguono per il loro impegno e la loro dedizione nel contribuire alla ripresa economica del Paese.

Tra questi, i consulenti del lavoro e i commercialisti rivestono un ruolo di primo piano, fornendo servizi indispensabili per le aziende e i privati.

È in questo contesto che TeamSystem, leader italiano nei servizi di digitalizzazione, organizza per il terzo anno consecutivo l'evento "Best in Class". Questo importante appuntamento, che si terrà il 14 maggio a Cernobbio, mira a premiare le eccellenze tra consulenti del lavoro e commercialisti, celebrando coloro che hanno saputo cogliere le opportunità offerte dall'innovazione digitale, operando attivamente per la ripresa economica del Paese.

Osservare lo scenario delle professioni oggi e domani

Giunta alla sua terza edizione, “Best in Class” è un’iniziativa nata dalla collaborazione tra TeamSystem ed Euroconference, con il coinvolgimento di Forbes, e si pone come obiettivo quello di dare risalto a coloro che si sono distinti nel contribuire alla ripresa economica italiana.

TeamSystem è leader in Italia nei servizi di digitalizzazione delle aziende, dei professionisti e delle associazioni, grazie alla sua offerta in grado di soddisfare le reali esigenze dei clienti.

L’Azienda si caratterizza per le sue soluzioni estremamente personalizzate e completamente sicure, nonché di elevata qualità (questo sia per quanto riguarda i prodotti che i servizi offerti).

Data la sensibilità riguardo al tema, TeamSystem ha voluto organizzare l’evento “Best in Class” per il terzo anno consecutivo, così da poter proporre una giornata di riflessione su alcuni importanti trend in atto e sull’impatto che essi avranno, in particolare, sulle libere professioni.

Durante la giornata, verranno trattati diversi argomenti, tra cui come l’Intelligenza Artificiale stia cambiando il mondo, l’evoluzione delle professioni, la riforma fiscale alla prova dei fatti e il ruolo delle professioni per imprese e professionisti nel cambiamento del mondo del lavoro.

Inoltre, verranno presentati i risultati di una survey che ha analizzato le principali tendenze evolutive che caratterizzano le varie professioni, con particolare focus sull’AI.

Riconoscere l’operato dei professionisti

“Best in Class” è anche l'occasione per dare visibilità e premiare l'impegno delle cento migliori figure professionali tra consulenti del lavoro e commercialisti.

All’evento sarà presente una giuria selezionata e d'alto profilo che si occuperà di votare coloro che si sono distinti nelle categorie prese in considerazione che, da quest’anno, sono quattro.

Verranno, quindi, valutate crescita e competenza, che coinvolgono quei professionisti che hanno mostrato una crescita rilevante nel settore di competenza e quelli che si sono resi protagonisti del maggior aumento in termini di volume di business.

La capacità di aver conosciuto, appreso e sfruttato con qualità e strategicamente l'innovazione digitale rientrerà nella categoria di innovazione digitale, mentre l’abilità nel creare maggior valore economico e opportunità di sviluppo del business da parte dei professionisti nei confronti dei rispettivi clienti farà parte della categoria valore economico e sviluppo di business.

Infine, verranno selezionati i giovani professionisti, cioè quelle figure professionali che si sono distinte per competenza e per il loro percorso, con un’età massima pari a 43 anni per iscritti ODCEC e REVISORI, 45 anni per iscritti OCDL.

Best in Class 2023

TeamSystem ha deciso di proseguire nell’organizzazione di “Best in Class” in seguito al successo ottenuto nell’evento del 2023, durante il quale sono stati toccati temi quali i mega trend del futuro, competenze e paradigmi nuovi nel mondo del lavoro di domani, PNRR e riforma fiscale, nonché l’imperativo della sostenibilità.

L’incontro dello scorso anno è stato, anche, l’occasione per presentare il Libro verde delle libere professioni, un documento elaborato da un gruppo di lavoro composto da professionisti e stakeholder, per evidenziare le principali tendenze evolutive e le priorità delle professioni, alla luce degli scenari economici e del business degli anni a venire, favorendo un dialogo con le istituzioni.

La sentita adesione all’evento ha reso palese quanto venga apprezzata l’opportunità di avere una panoramica del percorso di trasformazione che il mondo delle professioni sta vivendo, nonché di monitorare i nuovi scenari economici, tecnologici e sociali e le opportunità che questi offrono.

Un’occasione per mettersi in gioco

Alla luce dell’esperienza maturata, dunque, è stato deciso di dare risalto a commercialisti e consulenti del lavoro e alla loro importanza nelle attività di servizio e consulenza a imprese e privati.

Partecipare alla selezione vuol dire, quindi, mettersi in gioco, ma soprattutto vedere riconosciuti gli sforzi che, quotidianamente, vengono effettuati per rendere competitive ed efficienti le imprese italiane.



È possibile ottenere maggiori informazioni, o iscriversi direttamente all’evento digital, visitando la pagina dedicata a "Best In Class 2024".