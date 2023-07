Como, bando per gli eventi culturali 2023: quasi tutti incentrati sul bimillenario di Plinio il Vecchio

Il Comune di Como ha reso pubblica la graduatoria del bando per la concessione dei contributi per l'organizzazione di eventi e iniziative culturali da svolgersi entro il 2023. Sono stati ammessi alla graduatoria 29 soggetti. La disponibilità finanziaria per tali progetti è pari a 294.854 euro di cui usufruiranno i primi 19 (qui di seguito l'elenco).

Il contributo massimo erogabile è pari a 25mila euro. I progetti proposti provengono prevalentemente da realtà culturali nate e operanti a Como e sono rivolti alla valorizzazione del patrimonio del territorio, così da offrire alla comunità e ai turisti proposte culturali di qualità. I progetti presentati toccano vari ambiti: musica, teatro, mostre di arte contemporanea e antica, letteratura, poesia, filosofia, architettura.

Molte realtà hanno accolto la proposta dell’amministrazione di presentare iniziative per valorizzare le celebrazioni del bimillenario pliniano, tanto che 21 soggetti su 29 hanno proposto attività riconducibili a questa tematica. "L'amministrazione crede fortemente nella Cultura e nelle realtà culturali che operano sul territorio - afferma l'assessore alla Cultura, Enrico Colombo -. La crescita della dotazione finanziaria messa a disposizione ne è la prova tangibile e la sua conseguenza è l'aumento del numero di progetti sostenuti dall’Amministrazione rispetto alle passate edizioni. Uno degli aspetti che tengo a sottolineare è la centralità della figura di Plinio in Vecchio nel bimillenario della sua nascita e molti di questi progetti hanno puntato sulla sua riscoperta e valorizzazione. Nel prossimo mese di settembre è prevista la pubblicazione di un bando per la concessione di contributi ordinari a sostegno delle realtà del territorio, con una dotazione finanziaria di ulteriori 50 mila euro. Como è Cultura”.