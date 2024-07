L'estate dei grandi concerti sul lago di Como parte dai Pooh

Ci siamo: tutto pronto a Villa Erba di Cernobbio per Le Serre Music Festival con il suo ricchissimo cartellone promosso da My Nina. Primo atteso appuntamento di questa kermesse estiva sono i Pooh, attesi sul lago di Como venerdì la band per eccellenza che ha fatto la storia della musica italiana e tra le più longeve e amate dal pubblico, che tornano live con la tournée Pooh – Amici per Sempre Estate 2024. “È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi.”