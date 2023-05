Ecolario, il Festival della sostenibilità con il mercato dei produttori locali in piazza Verdi a Como

Dopo il successo dell’anno scorso, ritorna Ecolario, il primo festival sulla sostenibilità comasco, che si terrà il 5, 6, 7 e l’8 maggio 2022 tra le vie di Como e dintorni. Come per l’edizione passata, la città sarà animata da eventi che puntano a promuovere la sostenibilità e la cura del territorio organizzati da una rete di undici associazioni e realtà comasche.

Saranno quattro giorni di conferenze, interventi di pulizia, laboratori, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e attività culturali ed educative, tutte dedicate alla sostenibilità nelle sue tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica. Lo scopo delle attività ideate è quello di riflettere insieme sulle problematiche legate al cambiamento climatico e di promuovere interventi concreti per consentire un reale cambio di rotta in senso ecologico nel territorio.

Il mercato

Domenica 7 maggio 2023 verrà allestita Piazza Verdi, Como, per ospitare un gruppo di realtà alimentari del territorio. La tematica principale riguarda le tante possibilità di poter vivere in un sistema alimentare sostenibile che promuova i produttori locali e i prodotti tipici. Si mira ad educare i cittadini ad un consumo consapevole, sia dal punto di vista nutrizionale che economico. I partecipanti avranno modo di acquistare i prodotti esposti e di conoscere metodi produttivi alternativi e tante realtà diverse. I produttori saranno divisi in 3 categorie principali:

Produttori alimentari del territorio

Artigiani

Street food comasco

I?l 10% dell'incasso di tutti i produttori sarà utilizzato per sostenere uno o più progetti giovanili creati per il territorio.

Sarà previsto, inoltre, uno spazio di dibattito coordinato da FuoriFuoco che gestirà la lista di invitati e l’interazione con il pubblico degli stessi. In questa edizione, il dibattito si concentrerà sulle varie forme di attivismo ambientalista. Tra gli invitati compaiono: Fridays for Future, Extintion Rebellion e Ultima Generazione. Infine, saranno allestite delle ulteriori aree dedicate ad attività artistiche che accompagneranno i partecipanti durante l'intera giornata, tra cui:

Lo spettacolo "Ecologia Capitalista" a cura di Pietro Cerchiello e Tommaso Imperiali, due giovani artisti del territorio comasco. Lo spettacolo verte sulle riflessioni di un ragazzo riguardo al proprio passato, presente e futuro in relazione al sentimento di "Ecoansia", sempre più diffuso oggigiorno. "Ecologia Capitalista" è stato finalista a Pillole 2022, ha ricevuto il premio ExPosizioni ed è stato selezionato da Mittelland_Mittelfest.

SferaLab, laboratorio artistico a cura di Luminanda e WeRoof, inserito all'interno del progetto Sinergie, un collettivo di Associazioni giovanili del territorio con l'obiettivo di avere un impatto positivo sulle politiche giovanili del Comune di Como. Il laboratorio è curato da Veronika Salandin. L'obiettivo è la creazione di una sfera utilizzando tessuti di scarto e rifiuti plastici, alcuni di questi raccolti durante le attività "WeClean" organizzate dall'Associazione WeRoof.

Intervento musicale strumentale organizzato da AsLiCo con repertorio sinfonico da definire in tema con la sostenibilità/la natura, per una durata di circa 40 minuti. L'intervento artistico di AsLiCo si inserisce nell’evento principale e nel Festival Ecolario 2023 con l'obiettivo di sensibilizzare sulla capacità delle arti performative e della musica di fare da tramite a messaggi culturali e ambientali e portatori di sensibilità, oltre che per trasportare gli ascoltatori in una dimensione emotiva di ascolto e di riflessione.