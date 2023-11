Una domenica in Canton Ticino al Mercatino di Natale, dell'antiquariato e delle golosità

Troverete tutto: artigianato, idee regalo, antichità e anche tante cose buone da mangiare. Ed è anche un'ottima occasione per conoscere il nostro vicino di casa: il Canton Ticino. Il 10 dicembre, una domenica, a Sessa in piazza da Sora e da Sota ci sarà un bellissimo Mercatino di Natale. Per chi non riuscisse ad aspettare dicembre (dove anche a Como e Cernobbio, i primi del mese, cominceranno le iniziatve natalizie) a questo link una serie di iniziative novembrine per immergervi nell'atmosfera el Natale.