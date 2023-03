Karaoke, disco e grigliata: il sabato sera di El Paso Ranch a San Fermo

Musica disco, karaoke e grigliata di carne con patate. E' il sabato sera in programma all'agriturismo El Paso Ranch di San Fermo della Battaglia. Accesso consentito al locale sabato 25 marzo a partire dalle ore 19. Anima la serata Dj Giopatty. E mezzanotte spaghettata per tutti. Il prezzo per la cena è di 25 euro a persona. Info al 338.3905100.