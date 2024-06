Orario non disponibile

Quando Dal 28/06/2024 al 28/06/2024 solo oggi Orario non disponibile

Serata musicale alla pizzaeri La Vecchia Napoli 2 di via San Giacomo a Sagnino. Ad animafre la festa Dj GiòPatty con intrattenimento a base di karaoke e musica in diffusione anni '80 e '90. Per informazioni 376.1557552.