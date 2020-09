In pinacoteca una magica Festa dei Nonni dedicata anche ai nipoti

Una bellissima iniziativa dedicata a nonni e nipoti. In occasione della Festa dei Nonni, venerdì 2 ottobre alle ore 17, la Pinacoteca civica di Como promuove un racconto animato nella sezione Medioevale dedicato a bambini dai 5 ai 10 anni accompagnati dai loro nonni.

Passando attraverso il portale di Santa Margherita, con la mano stretta a quella del nonno o della nonna, i piccoli partecipanti entreranno nella sezione Medioevale, dove è possibile ammirare gli importanti rilievi scultorei di età alto medievale e romanica conservati in Pinacoteca. Mani forti e decise, proprio come quelle dei nonni e delle nonne, hanno scavato e scovato nella pietra e nel marmo intrecci, trecce, trame e orditi.

Insieme verrà intrecciato un grande racconto: i fili dei ricordi dei nonni, delle fiabe della tradizione popolare, della fantasia di ogni bambino. Un telaio magico capace di creare un tessuto di racconti, parole, canti e storie di ieri e di oggi in cui avvolgersi per non sentirsi mai soli.

E’ richiesto ad ogni bambino di portare un oggetto personale simbolo del suo legame con i nonni (una biglia, una sciarpa, una chiave, una barchetta di carta…). Tutti questi oggetti entreranno a far parte della storia che man mano verrà intrecciata come originali ricami, perle rare e preziose.

Prenotazione obbligatoria: pinacoteca@comune.como.it

Costo 7 Euro a bambino

Durata 1 ora.

Info: 031 269869