Dinner in the Sky torna sul lago di Como

Un’esperienza unica al mondo, ora disponibile in Italia, che ti darà una prospettiva completamente nuova sulla ristorazione in Italia. ‘Dinner in the Sky’, ristorante in franchising, è già disponibile in 70 paesi in tutto il mondo e combina un’esperienza gastronomica indimenticabile con gli orizzonti più belli d’Italia. La Piattaforma è sospesa da terra da una gru alta 50 metri ed è lì che lo chef preparerà davanti ai clienti il suo menù gourmet, il tutto accompagnato da bicchieri di vino illimitato e musica dal vivo, mentre ci si rilassa e si gode un fantastico panorama.

Dinner in the Sky ritorna quindi a Dervio, sul lago di Como, con un’esperienza indimenticabile, la cena sospesa con vista panoramica sul Lario. Non solo cena ma anche brunch, pranzo o apericena sono possibili in questa location unica e romantica. Lasciati sorprendere dalla bellezza del paesaggio e dai sapori della nostra cucina. Dal 30 agosto al 3 settembre, prenota subito i tuoi posti per vivere questa emozione a tutta altezza.