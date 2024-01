Bere vino per beneficenza: a Erba una Degustazione Missionaria

Una serata all'insegna del buon vino, anzi, ottimo, quella che si svolgerà il 3 febbraio nella sede dell'associazione NoiVoiLoro in via del Lavoro a Erba. Si tratta di una serata di beneficenza, non a caso si intitola "Degustazione Missionaria". Infatti, l'incasso della serata sarà devoluto alla Fraternità acerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo. La quota di partecipazione è a offerta libera a partire da 40 euro a persona. Per conoscere le modalità di partecipazione e di pagamento partecipante cliccare questo link. Quattro i vini che saranno degustati, ognuno accompagnato da un piatto.

Durante la serata ci saranno le estimonianze di don Mattia Zuliani e don Daniele Bonanni (in collegamento da Nairobi), missionari a in Kenya, e di don Fiorenzo Onofrio (in presenza), sacerdote della Fraternità San Carlo. Sostenitori dell'evento sono la BCC di Cantù e l'enoteca La Barrique di Cantù. Sponsor tecnici: enoteca Capitan Drake di Como e associazione NoiVoiLoro.

Durante la serata sarà possibile acquistare i vini della degustazione e si svolgerà una vendita all'incanto di bottiglie pregiate.