Davide Van De Sfroos annuncia "Maader Folk". Nel nuovo disco c'è anche Zucchero

Dopo la recente firma con l’etichetta discografica BMG, Davide Van De Sfroos annuncia oggi Maader Folk, il nuovo disco di inediti in uscita il 17 settembre e già disponibile in pre-order, anche in formato vinile, che sancisce il ritorno del cantautore sulle scene musicali a distanza di sette anni dall’ultimo lavoro in studio.

Un viaggio in 15 tracce che Van De Sfroos ha deciso di intraprendere per abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana, e spogliarsi da qualsiasi tipo di bandiera. Prodotto in collaborazione con Taketo Gohara, Maader Folk è impreziosito dallo speciale featuring con Zucchero Sugar Fornaciari Oh Lord, vaarda giò, e anticipato dal singolo apripista Gli spaesati fuori oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Maader Folk

1 Fiaada

2 Nel nomm

3 Goccia di onda

4 L’isola

5 Gli spaesati

6 El vagabuund

7 Guanto bianco

8 Agata

9 Il mitico Thor

10 Stella bugiarda

11 Hemm imparaa

12 Oh Lord, vaarda gio (Feat. Zucchero Sugar Fornaciari)

13 Reverse

14 Tramonto a sud

15 La vall (Il vento e i fiammiferi)

Davide Van De Sfroos torna intanto sulle scene musicali con un nuovo singolo, Gli Spaesati, abbracciando un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana, spogliandosi così da qualsiasi tipo di bandiera. Con Gli Spaesati, come detto in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da oggi venerdì 25 giugno, Van De Sfroos si conferma essere narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana. Sul ritmo serrato della sua chitarra, canta con piglio allegro e deciso tutta la poesia involontaria che c’è negli “Spaesati”, personaggi irriducibili figli di terre senza tempo e senza pace, sradicati dalle radici ma mai stanchi di portare avanti con fierezza la propria missione, felicemente spaesati per l’appunto.

La letteratura del suo territorio, quello bellissimo dei monti e delle valli del Comasco, è solo lo spunto per raccontare una storia in cui riusciamo ad identificarci tutti, oggi più che mai reduci da un periodo di grande smarrimento e disorientamento, ma pronti a ripartire e riprendere in mano il nostro futuro.Miscelando italiano e dialetto lariano, Davide Van De Sfroos mostra una volta in più lo spaccato di un mondo intriso di grande dignità e forza di volontà che lui stesso ha avuto modo di incontrare, conoscere e vivere. «Ho voluto dare voce ad un popolo apparentemente nascosto ma che con antica fierezza si ostina a vivere e lavorare in modi che oggi possono sembrare anacronistici o solo folkloristici. Gli spaesati tengono teso il filo della nostra storia non per beffare i tempi moderni ma per rispetto di quelli antichi» - commenta Davide Van De Sfroos.



Gli Spaesati è solo uno dei brani che Davide e i De Sfroos, incredibilmente riuniti dopo 25 anni per celebrare il loro storico album Manicomi del 1995, porteranno sui palchi d’Italia a partire dal 10 luglio. Sarà infatti l’attesissima tappa di Como a dare il via a questa nuova speciale e imperdibile avventura live, che si concluderà il 4 settembre con la grande festa al Carroponte di Milano. Nella scaletta del Davide e i De Sfroos Tour 2021 non mancheranno le tracce di Manicomi, ma verrà dato anche ampio spazio alle canzoni del percorso da solista di Davide Van De Sfroos. La band sarà composta da quattro dei componenti della formazione originale: Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi), Alessandro Frode (Alessandro Giana), Didi Murahia (Arturo Bellotti) e Lorenzo Mc. Inagranda (Lorenzo Livraghi), coadiuvati da Federico Pintus (fisarmonica) e Alex Cetti (fiati).

10 LUGLIO – COMO – VILLA OLMO FESTIVAL

Biglietti: www.biglietteria.aslico.org + www.ticketone.it

Info: info@mynina.live



25 LUGLIO – DOMODOSSOLA (VB) – ALPE LUSENTINO, DOMOBIANCA 365

Biglietti: www.ticketgate.it

Info: customer@domobianca.it



1 AGOSTO – LOSINE (BS) – WAKINYAN RANCH – WRCS - INDIAN RESERVATION

Biglietti: www.liveticket.it/camuniasonora

Info: camuniasonora@yahoo.com



7 AGOSTO – BERGAMO – SUMMER REVOLUTION BERGAMO1000

Biglietti: https://link.dice.fm/jcVR6c1EOgb

Info: spaziopolaresco@gmail.com



25 AGOSTO – LUGANO

Biglietti: In vendita a breve

Info: info@mynina.live



28 AGOSTO – LIVIGNO (SO)

Info: info@livigno.eu



4 SETTEMBRE – MILANO – CARROPONTE

Biglietti: www.ticketone.it + www.mailticket.it

Info: info@shiningproduction.com