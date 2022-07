Zelbio Cult celebra Tex: 65 anni di un mito

Il nuovo appuntamento di Zelbio Cult per sabato 23 luglio è all’insegna del fumetto italiano. In occasione dei 75 anni di Tex e degli 80 anni della Sergio Bonelli – casa editrice nota anche per altri successi come Dylan Dog – il suo direttore editoriale Michele Masiero svelerà retroscena esclusivi di Tex, l’eroe dei fumetti più famoso e longevo d'Italia, ripercorrendo nel frattempo la storia della casa editrice.

Tex Willer non è solo il personaggio di una saga: è ormai diventato un vero e proprio “fenomeno di costume”, un'eccellenza tutta italiana su cui si fonda la realtà culturale della Sergio Bonelli Editore, che in 80 anni di vita ha fatto sognare milioni di lettori. La storia della casa editrice è anche la storia di una famiglia (dal capostipite Gianluigi Bonelli, alla moglie Tea al loro figlio Sergio) che ha saputo raccogliere attorno a sé i migliori autori della nona arte: scrittori e sceneggiatori a cui si deve il successo di Tex, ma anche di decine di altri amatissimi personaggi, da Zagor a Mister No, da Martin Mystère a Dylan Dog, da Nathan Never a Julia. La prospettiva di Michele Masiero da “addetto ai lavori” è unica: vede nascere le nuove avventure di Tex giorno per giorno. Una serata per conoscere un po’ più da vicino gli eroi dei fumetti con cui siamo cresciuti.

Domenica 24 luglio, grazie alla collaborazione oramai consolidata con il Festival di Bellagio e del Lago di Como, il flautista Raffaele Trevisani suona invece le musiche di Luigi Boccherini, Gaetano Donizetti e Saverio Mercadante.

I prossimi appuntamenti

- venerdì 29 luglio: “Lo sport, che passione” con Giorgio Teruzzi. Storie e personaggi che ci hanno toccato il cuore raccontati da un campione del giornalismo.

- sabato 6 agosto: “Dovstoevskij: angeli e demoni” con Fausto Malcovati. Uno slavista nel sottosuolo del grande scrittore.

- sabato 13 agosto: “Un mondo unico al mondo” con Carlo Borlenghi, Andrea Vitali e Sara Vitali. Un fotografo, uno scrittore e un’editrice alla (ri)scoperta del Lago di Como.

- venerdì 19 agosto: “Mille afriche” con Pietro Del Re. Dal Sahara allo Zimbawe, dal Mali al Mozambico. Immagini e racconti di un inviato speciale “Un po’ piu? a Sud”. Con testi di Lucio Caracciolo e Denis Curti. Nella serata verra? anche presentata la onlus milanese Okapia attiva in Rwanda e nella Repubblica Democratica del Congo.