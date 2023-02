Da Miami a Como: sbarca sul lago il World Happiness Summit

Per la sua quinta edizione il World Happiness Summit ha scelto il lago di Como. Da Miami il maxi evento dedicato alla "felicità" sbarca per la prima volta in Europa. La location scelta è il Teatro Sociale di Como.L'evento si svolgerà nell'arco di tre giorni, dal 24 al 26 marzo. Sarà possibile seguire i più noti e importanti esperti di scienza della felicità. E' possibile partecipare sia online (seguendo le dirette streaming) sia in presenza. Tra gli ospiti ci sarà il anche il premio Nobel per le Scienze Economiche nel 2002, Daniel Kahneman,

I temi e le competenze in campo sono molteplici. Nella tre giorni lariana si alterneranno i principali esperti e professionisti in psicologia positiva, coaching, benessere sul posto di lavoro, economia, leadership, arte, cibo e nutrizione, yoga, consapevolezza, resilienza, perdono, gentilezza, salute della comunità, consapevolezza capitalismo e cultura positiva. L'obbiettivo è di offrire ai partecipanti le conoscenze adeguate a conquistare una consapevolezza su se stessi e su come praticare, una nuova forma di felicità e benessere. A promuovere Como come sede della quinta edizione del World Happiness Summit è stata DHL Express, premiata da Great Place to Work come Best Workplace 2022.