Il premio Oscar Walter Murch ospite a Villa del Grumello per le celebrazioni di Massimo Bontempelli, il padre italiano del realismo magico

La Conferenza-Spettacolo Realismo e realismi: realtà e magia all'incrocio delle arti, che si terrà il prossimo 12 maggio dalle ore 15.00 nella prestigiosa sede di Villa Gallia a Como, prende le mosse dalla celebrazione dell’anniversario della nascita dello scrittore comasco Massimo Bontempelli (12 maggio 1878).

La Conferenza è organizzata dall’Associazione N.P.M. S. ETS di Como, con la consulenza scientifica del Centro Studi “Massimo Bontempelli” - Ma.R.Wi.T. di Roma, in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Como, l’Associazione LarioIN, la Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo e Banca Generali Private.

L’obiettivo della Conferenza è da un lato quello di promuovere l’attività artistica di Bontempelli, scrittore e musicista e dall’altro di valorizzare attraverso le sue parole sia il luogo in cui è nato sia le potenzialità giovanili e imprenditoriali del territorio comasco.

Ospite d’onore sarà Walter Murch, compositore, musicista, scrittore, tecnico del suono, montatore, regista vincitore di premi internazionali tra cui 3 Premi Oscar , il primo premio oscar per il suono di Apocalips Now e due per Il Paziente Inglese.

La Conferenza-spettacolo trae ispirazione dal felice ossimoro “Realismo Magico” coniato dallo scrittore comasco Bontempelli per proporre un viaggio tra le arti che attraversando le istanze del Novecento ci conduca grazie all’intervista a Walter Murch fino ai nostri giorni dove numerosi artisti tornano ad abbracciare la felice intuizione bontempelliana. Il Realismo Magico fu autentico modello di arte che abbracciò diverse discipline - pittura, musica, cinema, letteratura, poesia - in grado di fotografare in modo equilibrato il reale, tra le tensioni dinamiche del futurismo e le sensibilità deformanti dell’espressionismo: in altri termini un ritorno all’ordine antimodernista, pervaso di arcaismi e di recuperi più o meno espliciti della classicità, nonché di invenzioni metafisiche.

Nato dai grandi cambiamenti dell’inizio del secolo breve, fu inizialmente legato all’universo pittorico che Massimo Bontempelli accostò da principio alla pittura quattrocentesca italiana di Masaccio e Piero della Francesca, tentando di coniugare il Quattrocento con le pulsioni realistiche e magiche, riprese in chiave cubista. La categoria, felicemente coniata in Italia, dal Bontempelli e sviluppata teoricamente sulla sua rivista ‘900 dal 1927 al 1929, esplora in profondità uno stile e un modo di penetrare e analizzare la realtà attraverso l’accettazione di elementi magici o fantastici senza mettere in dubbio la logica degli avvenimenti, anzi ponendo in contrasto elementi diversi come vita e morte, razionale e fantastico, tempo e spazio, strumenti utilizzati per far emergere le prospettive multiple della realtà quotidiana.

Tutto ciò si declina in originali proposte artistiche, dalla poesia alla musica, che la conferenza di Como intende promuovere presso i cittadini della città natale di Bontempelli e non solo, nell’ottica di valorizzare il panorama musicale complesso e stimolante del realismo magico, cercando attinenze e stimoli per la musica contemporanea, grazie anche alla disponibilità di Walter Murch, figura carismatica di studioso che nella sua opera si è espresso in tutte queste arti.

Durante la conferenza spettacolo del 12 maggio a Como si alterneranno: interventi di 7 prestigiosi relatori, brani musicali di Bontempelli, brani inediti ispirati dal realismo magico appositamente realizzati da alunni e maestri di N.P.M. servizi, letture sceniche; mentre Walter Murch dialogherà con il pubblico e con Giovanni La Rosa, presidente del centro studi Massimo Bontempelli, autore del docufilm appositamente realizzato per il convegno, mostrato in prima assoluta