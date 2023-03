Vini e Vinili Live, 33 Fuorigiri di Rosso: racconti e degustazioni

Una serata dedicata al vino e alla musica, ai libri e alle degustazioni con i vignaioli naturali. Protagonisti Maurizio Pratelli, autore della trilogia Vini e Vinili, che in questa occasione racconterà la ristampa del suo primo lavoro 33 giri di rosso, e Daniele Favaro, che racconterà la sua recente avventura in Langa Astigiana portando in degustazione i suoi vini. L'appuntamento è per giovedì 30 marzo, alle 19, al Como Bar di via Volta, 51.

"Sono trascorsi 10 anni - racconta Pratelli - da quando ho iniziato a scrivere nel 2013 la prima edizione di Vini e Vinili. Dieci anni che mi hanno portato in giro per l’Italia a raccontare questo libro e quelli arrivati più avanti a sigillarne la trilogia. Un viaggio che è proseguito fino a giustificare la ristampa aggiornata dei miei primi 33 giri di rosso. Un progetto subito accolto dall’editore, con il quale abbiamo deciso di apportare qualche modifica che rendesse questo volume ancora attuale ma soprattutto più ricco di contenuti. In queste nuove pagine si sono infatti aggiunti altri 33 brevi storie di artisti della musica e del vino che ho raccontato alla fine di ogni capitolo per creare nuove appassionate suggestioni d’ascolto accompagnate da un bicchiere di rosso".

Lanciata la sfida ambiziosa a se stesso, Daniele Favaro ha rilevato nel 2020 una proprietà in Sessame, nella Langa Astigiana, di 21 ettari abbandonata da più di 10 anni, dove vi era un’azienda agricola esistente dal 1800, coltivazione di vario genere tra cui vigneti con vitigni Moscato, Brachetto, Barbera e Dolcetto. Subito delinea una idea di agricoltura sostenibile in conversione biologica orientato nel futuro biodinamico, in vigna nessun diserbo o additivi chimici.Il Il Derta è una Barbera: lieviti indigeni, fermentazione alcolica e malolattica spontanee, nessuna chiarificazione. In anfora di terracotta con continua follatura in macerazione per 7 mesi e 2 mesi di affinamento con batonnage. Il 2020 è invece Moscato: vinificato e affinato in anfore di terracotta fermentazione spontanea, macerazione assieme le bucce per almeno 4 mesi, tolte le bucce affinamento per almeno 2 mesi, imbottigliato con minima solforosa, si nota il miglioramento nel tempo a partire dopo i 2 mesi di affinamento in bottiglia.