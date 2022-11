A Villa Sucota: Vuoto e giardini, lo spazio aperto nei progetti di Erik Dhont

In Fondazione Ratti, il 17 novembre alle 18.30, Erik Dhont presenta una selezione dei suoi progetti, daile prime sperimentazioni a creazioni più recenti, che esplorano il tema del vuoto. Dai "topiaires", un elemento fondamentale della sua architettura del paesaggio, all'articolazione dei cosiddetti "vuoti funzionali" fino alla costruzione di muri con materiali capaci di strutturare lo spazio vuoto, la presentazione ripercorre il suo lavoro e la sensibilità del suo approccio al paesaggio.

VOID AND GARDENS

conferenza di

Erick Dhont

Architetto paesaggista

Erik Dhont è un architetto paesaggista di base a Bruxelles. Ha fondato il suo studio nel 1989 e nel corso della sua carriera ha progettato molti progetti pubblici e privati di grandi dimensioni in Europa e all'estero. Nel 1997 ha progettato un parco per lo stilista Dries Van Noten e nel 2003 ha iniziato a lavorare al progetto del giardino del barone e della baronessa Guy Ullens de Schooten. Nel 2014 ha progettato il giardino del Museo Picasso di Parigi per la sua riapertura. Il suo portfolio comprende progetti di diversa scala: giardini, aie, progettazione urbana, restauro del paesaggio, in Belgio, Svizzera, Francia, Germania, California e Azzorre. Nel corso della sua carriera, ha lavorato in collaborazione con molti professionisti come Philippe Samyn per la sede di AGC Glass Europe, o con 360 Architecten per il nuovo centro di formazione del campus Gasthuisberg della KU Leuven. Nel campo dell'architettura d'interni, ha lavorato con Axel Vervoordt e Geert Voorjans e ha collaborato con architetti come Paul Ibens, Juan Carlos Menendez o François Marcq per progetti legati al patrimonio culturale. Nel 2013, Erik Dhont ha curato il padiglione belga a L'Art du Jardin, una mostra internazionale dedicata alla progettazione di giardini e paesaggi al Grand Palais di Parigi. Nel 2014, il Palais des Beaux-Arts di Bruxelles ha dedicato una mostra ai modelli concettuali di paesaggio di Erik Dhont, in dialogo con i disegni del paesaggista del primo Novecento Jean Canneel-Claes.