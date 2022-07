Lagi di Como: Tramonti d'estate a Villa Pizzo

Biglietto intero 15 euro; Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro

Prezzo Biglietto intero 15 euro; Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro

Indirizzo non disponibile

La poesia del tramonto sul Lago di Como non ha eguali: ecco perché Villa Pizzo ripropone nel mese di luglio Tramonto in Villa, tre passeggiate guidate per godere del fascino unico e commovente del Lago di Como nella sua ora più bella.

Durante i tre appuntamenti si esploreranno gli interni della Villa, nel loro assetto originario, e il vasto parco che si estende per quasi due chilometri lungo la verde e rigogliosa costa del Pizzo.

Le visite sono previste nelle date di mercoledì 6, giovedì 7 e giovedì 21 luglio alle 18.30.

Informazioni utili

Durata delle visite: 2 ore circa

Costo: Biglietto intero 15 euro; Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro

Numero posti limitati

Prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: booking@villapizzo.com - +39 331 134 0676

Oppure tramite il sito di Grandi Giardini Italiani: