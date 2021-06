Villa Olmo Festival, grande attesa per il debutto in riva al lago di Como

Rivedere Villa Olmo al centro del petto di Como, come abbiamo scritto nelle scorse settimane, farà bene a tutta la città. Un cuore pulsante che domani, mercoledì 30 giugno, regalerà alla città l'atteso debutto della kermesse che è riuscita a radunare sotto lo stesso grande palco le migliori manifestazioni estive del 2021. A iniziare dal Festival Como Città della Musica che porta in scena per l'inaugurazione un balletto in anteprima assoluta per l'Italia. Poi subito jazz e musica classica per iniziare un luglio ricco di concerti.

Non è stato facile arrivare fin qui ma già il fatto che la programmazione sia stata estesa anche al prossimo anno lascia ben sperare sul fatto che da qui in poi si possa avviare un Villa Olmo Festival continuativo e non più in affanno. Una manifestazione che deve unire e non dividere una città finalmente in grado di offrire una proposta culturale coesa e di spessore.

Un festival in riva al lago di Como che porterà a Villa Olmo anche i live per i più giovani, come quelli proposti dal cartellone del Wow, il cinema del Lake Como Film Festival e molti altri eventi che renderanno l'estate 2021 una stagione da vivere all'insegna della bellezza. Ora tocca alla città rispondere con lo stesso entusiasmo di chi ha organizzato un evento che in questa modalità non si era mai visto prima. Non ci sono bandiere ideologiche da sventolare ma solo quella, tutta azzurra, di una città che unita può andare oltre le solite barricate che fin qui hanno prodotto solo cenere. Il prossimo passo potrebbe essere quello di un Festival di Villa Olmo che inizia a maggio con Miniartextil e si conclude a settembre con Parolario. Basta volerlo.