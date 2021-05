Villa del Grumello: Erbe, piante e fiori dell’universo dantesco

Mercoledì 2 giugno 2021 ore 11,15, a Villa del Grumello a Como, "Erbe, piante e fiori dell’universo dantesco", un racconto drammaturgico a cura del Professor Vincenzo Guarracino con Vincenzo Guarracino, Lorenzo Volpi Lutteri e con l’accompagnamento musicale dal vivo di Davide Alogna al violino e di Federico Stassi alla viola. In caso di pioggia l’evento si terrà nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como Si ringrazia Società dei Palchettisti del Teatro Social

Vincenzo Guarracino

Poeta, critico letterario e d’arte, traduttore, professore.

Tra le sue opere di poesia, “Gli gnomi del verso”,1979, “Dieci inverni”,1989, e “Una visione elementare”, 2005. Per la saggistica, si è dedicato soprattutto a Verga e a Leopardi. In particolare, ha curato una Guida alla lettura di Leopardi e un’antologia della poesia leopardiana, uscita in Spagna (2011), col titolo “El infinito y otros cantos” e nel 2017 in Colombia col titolo “Cantos sueltos”.

Lorenzo Volpi Lutteri

Diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha partecipato come attore e danzatore a produzioni nazionali di teatro e teatro-danza dirette, fra gli altri, da Strehler, Luca Ronconi, Roberto Guicciardini, Abbondanza/Bertoni (Polis). Tra gli ultimi lavori, il recital Shakespeare Memories e Aspettando Godot di Samuel Beckett, per la regia di Christian Poggioni. Dal 2005 conduce laboratori teatrali e seminari per scuole e istituzioni fra cui l’Università Cattolica di Milano.

Davide Alogna

Ha una formazione eclettica e internazionale. Si diploma col massimo dei voti in violino e in pianoforte sia in Italia sia al Conservatorio di Parigi. Vanta importanti debutti solistici in alcuni tra i più prestigiosi teatri del mondo – alla Scala, alla Carnegie Hall di New York, alla Suntory Hall di Tokyo, alla Smetana Hall di Praga e diversi altri – e si esibisce con le più importanti orchestre del panorama internazionale, tra le quali la Filarmonica Arturo Toscanini, i cameristi del teatro alla Scala, la Thailand Philarmonic, l’Orquestra de Estado de Mexico, la Chamber orchestra of New York. è riconosciuto come uno degli interpreti più attivi nella riscoperta e promozione del repertorio italiano di inizio Novecento nel mondo. Le sue registrazioni sono andate in onda su stazioni radio di tutta Europa. è direttore artistico della Malta Classical Music Academy e del Festival Como Classica. è docente di violino al Conservatorio G. Verdi di Milano. Si esibisce con un violino Joseph Dall’Aglio (Mantova, 1806).

Federico Stassi

Laureato con Lode in viola e con menzione speciale d’Onore in Musica da Camera al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, si è perfezionato in viola presso il Conservatorio di Maastricht. Ha ricoperto il ruolo di prima viola in molte orchestre italiane e conseguito diversi premi e onorificienze in concorsi nazionali e internazionali. è il violista del Quintetto Bottesini, con il quale ha effettuato registrazioni e tournée in tutto il mondo e ha recentemente fondato il Quintetto “Santa Cecilia”. Tiene masterclass di Viola e musica da camera in Conservatori ed Accademie di Musica. è docente titolare di cattedra in Musica da Camera presso il Conservatorio Rossini di Pesaro.