Autunno a Villa del Grumello: una domenica di musica e fiori

Un'altra grande domenica di musica e cultura botanica a Villa del Grumello a Como. Si parte con un percorso di conoscenza e di pratica tra le peculiarità botaniche del giardino del Grumello e le erbe del suo Hortus Plinii con la naturalista Anna Bocchietti, guida colta e appassionata, che dispenserà suggerimenti e informazioni di approfondimento a principianti così come ad esperti. Rispettoso della terra e dell’ambiente, l’orto del Grumello si apre agli appassionati e hobbisti del verde: piante commestibili, officinali e aromatiche spontanee aspettano i visitatori per svelare loro piccoli segreti per la cura e la manutenzione dell’orto e non solo. Il percorso guidato nelle diverse aree del Parco invita il partecipante non solo a osservare, ma anche a mettere in pratica i contenuti tematici che caratterizzano il corso proposto: riconoscimento, cura, manutenzione, uso dei 5 sensi.

Ortolando

Un’esperienza unica per stare a contatto con il verde e il meraviglioso contesto del Grumello, che rappresenta un unicuum paesaggistico di natura e cultura. Domenica 26 settembre, salle ore 10 alle 11.30, La collezione degli astri: raccolta dei semi e cura. Ritrovo all’Hortus Plinii. Prenotazione obbligatoria sul sito www.villadelgrumello.it. Partecipazione euro 5 ad incontro.

Concerti di musica classica

Domenica 26 settembre ore 11,15

Al cedro del Grumello

Le stagioni del Grumello | Autunno

Bruno Giuffredi, chitarra solo

Inizia lo studio della chitarra con il padre, frequentando poi il Conservatorio di Milano. Ha studiato con David Russell al quale deve molto della propria preparazione tecnica e professionale. Molto prolifica la sua produzione musicale, con all’attivo svariati CD sia in qualità di solista sia in formazioni diverse, specchio di altrettanti percorsi e sperimentazioni intrapresi. Oltre alla normale routine concertistica, svolge l’attività di consulente editoriale e didattica; ha curato la pubblicazione di Antologie di musica contemporanea per chitarra e la revisione critica dei numerosi studi melodici progressivi. È docente presso il Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara e ai corsi annuali dell’accademia chitarristica “Giulio Regondi” di Milano.

PROGRAMMA

Francisco Tarrega (1852-1909)

Quattro Mazurche

- Adelita

- Marieta

- Mazurka en sol

- Sueño

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Quattro Studi da “Douze Études”

- n. 3 in RE maggiore (Allegro moderato)

- n. 5 in DO maggiore (Andantino)

- n. 6 in MI minore (Poco allegro)

- n. 8 in DO diesis minore (Modéré)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fuga BWV 1000

Fernando Sor (1778-1839)

Le folies d’Espagne avec variations et un menuet op. 15

Johann Sebastian Bach

Suite BWV 997

- Preludio

- Fuga

- Sarabanda

- Giga

- Double

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti è obbligatorio che i partecipanti agli eventi esibiscano il Green Pass corredato da un valido documento di identità per partecipare alle attività.

ATTENZIONE: in mancanza del Green Pass e di un documento valido non sarà possibile partecipare alle attività.

Evento gratuita con prenotazione obbligatoria, in caso di impossibilità a partecipare è gradita la disdetta.

INFO parco@villadelgrumello.it