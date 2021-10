Antonio Fogazzaro racconta la sua Valsolda e il suo lago con Fai

L'evento è organizzato grazie al concorso di risorse di Regione Lombardia, nell'ambito del Piano Integrato della Cultura (PIC) "Un Tesoro di territorio" Un incontro dedicato alla scoperta della Valsolda a partire dalle parole dello stesso Antonio Fogazzaro che in numerosi suoi scritti descrive e racconta non solo Villa Fogazzaro Roi, a cui sarà dedicata una speciale visita guidata, ma anche il paese di Oria, la Valsolda stessa e il lago che la circonda.

Sabato 9 ottobre

PROGRAMMA

Ore 16,30 - Visita guidata della villa (da 3 a 4 gruppi per un massimo di 40 partecipanti)

Ore 18,00 - Conferenza con Francesco Soletti, saggista, racconta la Valsolda di Fogazzaro.

I brani dello scrittore saranno letti da David Meden, attore del Piccolo Teatro di Milano

Ore 19 - Aperitivo in giardino pensile

ORARI

16,30 - 20

BIGLIETTI

Iscritti FAI €30

Intero €40

Residenti in Valsolda €30

CONTATTI

Per informazioni

0344 536602 - faifogazzaro@fondoambiente.it

COME ARRIVARE

Via lago

Imbarco da Lugano con servizio pubblico (Società navigazione del Lago di Lugano).

Imbarco da Lugano e Porlezza con servizio privato.

In pullman

Da Como a Oria 60 minuti ca. con cambio a Menaggio oppure da Lugano stazione a Oria 15 minuti. Partenze previste ogni ora circa. Per l'orario invernale, cliccare qui:

Orario Como - Menaggio SPTC10

Orario Menaggio - Oria - Lugano SPTC12

In auto

Da Como: seguire le indicazioni per Menaggio, Porlezza e Valsolda; proseguire poi per quattro chilometri circa lungo la Strada Statale 340 in direzione Valsolda lungo lago. Oltrepassato Albogasio in corrispondenza del bivio per Castello, si trova Villa Fogazzaro Roi.

Dalla Svizzera: causa emergenza Covid-19, contattare gli uffici doganali. Seguire le indicazioni per la Dogana di Gandria e Oria. In corrispondenza del bivio per Castello, si trova Villa Fogazzaro Roi.