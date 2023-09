Nel senso dell'acqua: sul lago di Como arriva Orticolario

Al via la tredicesima edizione di Orticolario, da domani 28 settembre a domenica 1 ottobre, nel parco di Villa Erba, a Cernobbio (CO), sul Lago di Como, residenza estiva dell'infanzia del regista Luchino Visconti. Quest'anno il biglietto è acquistabile sia online sia nelle biglietterie in loco.

Il titolo è "Nel senso dell'acqua", il tema è il "Paesaggio d'acqua" mentre le piante protagoniste sono quelle per un giardino sostenibile. Dagli ecosistemi acquatici a quelli totalmente secchi, ogni pianta ha un rapporto speciale con l'acqua: Orticolario 2023 s'immerge nella profondità di questo legame, passando dalle ninfee ai cactus e mettendo in mostra i differenti habitat in cui le piante vivono.



Orticolario si presenta come un viaggio intorno alla natura, tra giardinaggio, paesaggio, arte e design: non è solo un garden show, né tantomeno una mostra-mercato, è soprattutto un evento culturale e artistico per la cultura del paesaggio che genera un circolo virtuoso con finalità benefiche: le attività culturali in scena a Villa Erba sono realizzate proprio attraverso il Fondo Amici di Orticolario che devolve poi contributi a progetti sociali di cinque associazioni del territorio lariano. Queste stesse associazioni sono a loro volta impegnate attivamente in Orticolario.

L'evento celebra da sempre la mescolanza di arte, design e natura, trasmettendo un concetto di giardino che possa andare oltre barriere concettuali. Ed è proprio la mancanza di limiti e confini che ha portato alla scelta dell'ospite d'onore, a cui viene assegnato il premio "Per un Giardinaggio Evoluto" 2023: Antonio Marras. Stilista, designer, artista dalla grande capacità di "sentire" le realtà differenti intorno a lui, esplora nuove forme espressive promuovendo la sostenibilità ambientale e sociale, creando opere d'arte attraverso la moda e la collaborazione con artisti contemporanei. Una filosofia che si sposa perfettamente con quella di Orticolario.

Il Padiglione Centrale, punto di partenza dell'evento, ospita il progetto "Tecnogoccia" di Tiziano Pedrazzoli di TiEvent che, grazie a cinque ologrammi, evidenzia la vitale importanza dell'acqua senza sprecarne una goccia; gli ambienti proiettati sono riprodotti da giardini sospesi ideati e realizzati da Mario Mariani e Matteo Boccardo del Vivaio Central Park. Da lì, ci si addentra nel centro espositivo e nelle installazioni nel parco, ispirate al tema dell'anno e selezionate tramite il concorso internazionale "Spazi Creativi": il vincitore si aggiudica il premio "La Foglia d'oro del Lago di Como". Da segnalare anche, nel parco, "III WWW: World War Water", la suggestiva e provocatoria installazione del garden designer Mirco Colzani, e "Tritoniade", l'allestimento curato da Water Nursery nel Laghetto delle Carpe con esemplari di piante acquatiche uniche in Europa. Da non dimenticare l'ampia offerta di piante e di artigianato artistico, le installazioni d'arte e di design, il programma di incontri culturali e di laboratori didattico-creativi per i bambini.



Orticolario è un ottimo spunto per un weekend sul Lago di Como e, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, nel costo del biglietto è incluso il servizio di battello navetta da Como che approda direttamente sul pontile di Villa Erba.