Una domenica ricca di eventi al Grumello, ecco il programma

Ancora una domenica densa di appuntamenti per grandi e bambini alla Villa del Grumello, tra botanica, ambiente, arte, ambiente, discipline energetiche e musica.

Domenica 17 ottobre, per i più piccoli (5-10 anni) ritrovo alle ore 10,30 al grande cedro per una passeggiata botanica tra gli alberi monumentali del parco ( tra il cedro, la canphora, le sequoie e il ginko Biloba), a cura dello staff del Grumello e di Associazione Luminanda. Il percorso di “Il mio albero illustrato” porterà alla Serra, per l’occasione atelier d’arte, dove le animatrici di Luminanda coinvolgeranno i bambini in letture e attività creative con collage e pittura ad acquerello ispirate agli alberi del Parco del Grumello. Iscrizione all’attività euro 10 in loco. Prenotazione obbligatoria: www.villadelgrumello.it

Nel pomeriggio alle 17 la Serra accoglierà il periodico appuntamento con Sunset yoga: la lezione di Raja yoga con il maestro Massimo Lozzi è aperta sia a principianti sia ad esperti. Attività gratuita con prenotazione e green pass obbligatori: www.villadelgrumello.it

Nell’ambito della programmazione di Terezin 17/10, a cura di Casa della Musica Como, alle 17,30 in Villa si terrà, in forma di incontro concerto, “Lo Swing di Django nel tempo del Porrajmos”, con il narratore e chitarrista Fabio Lossani, i chitarristi Flavio Minardo e Claudio Pietrucci e il contrabbassista Alberto Guareschi. Lo scopo del concerto è raccontare - attraverso la musica e le parole - la vita del musicista manouche Jean Reinhardt meglio noto come Django. Nato nel 1910 in Belgio, divenne uno straordinario jazzista nonostante, vittima di un incendio, avesse riportato gravissime ustioni. L’incidente lo portò a sviluppare una tecnica unica nel suonare la chitarra e uno speciale virtuosismo. Ma la sua arte era malvista, sospettata di essere musica degenerata, troppo swing e carnale.

Evento a pagamento, prevendita.

Durante la giornata sarà possibile contribuire alla cura delle tartarughe marine vittime della plastica, con una donazione a favore di Lampedusa Turtle Rescue; un progetto in collaborazione con Accademia di Brera (KEPOS 2021).

Per tutta la giornata di fronte alla Villa sarà attivo il Ristoro curato da La Breva e20+1.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative volte al contenimento della pandemia.