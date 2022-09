Al Grumello torna "Libri di Corsa", il programma

Giunta alla sua V edizione, la coinvolgente manifestazione Libri di Corsa – ideata e organizzata dall’Associazione Villa del Grumello con Athletic Team Lario – coinvolgerà anche quest’anno grandi e bambini, artisti, sportivi e cittadini, in una kermesse originalissima tra sport, cultura, paesaggio.

Fil rouge: stimolare una sensibilità ambientale e la scoperta delle bellezze paesaggistiche del nostro territorio lacustre, attraversato con lentezza e approfondito nella conoscenza in modo lieve, creativo e partecipato.

Il libro sarà il testimone che connetterà luoghi, persone, periodi storici, discipline e generazioni e la narrazione valorizzerà questo percorso condiviso di scoperta.

Libri di Corsa è una festa e un progetto di rete, che coinvolge tante realtà culturali, istituzionali, sportive e scolastiche del territorio comasco, a partire dall’Associazione Sentiero dei Sogni, ideatrice della Lake Como Poetry Way lungo la quale avverrà la “corsa dei libri” tra le piccole biblioteche libere (little free library). Per il secondo anno l’iniziativa è inoltre inserita nel programma di Parolario e intercetterà quindi nei suoi contenuti anche la figura di Dino Buzzati.





STAFFETTA e SCAMBIO DEI LIBRI (il pubblico non potrà partecipare alla corsa)

Come da tradizione, ad aprire la kermesse alla mattina alle 8,40 sarà proprio la STAFFETTA DEI LIBRI, in collaborazione con Associazione Sentiero dei Sogni, riservata ai runner di Athletic Team Lario e ai ragazzi di alcune realtà sportive e scolastiche invitate a partecipare: nel 2022 saranno alcune classi degli indirizzi sportivi della Scuola Media Ugo Foscolo di Como e del Liceo Scientifico Antonio Sant’Elia di Cantù (il pubblico non potrà partecipare alla corsa). Il pubblico potrà salutare il passaggio dei corridori alle varie postazioni del bookcrossing lungo il percorso.

Con la partecipazione di: Comune di Como, Comune di Brunate, Comune di Cernobbio-Villa Bernasconi, Comune di Maslianico, Giardino della Valle, Associazione La Stecca, Società Palchettisti Teatro Sociale Como, Associazione ex Allievi scuole medie Marmori Cernobbio, Associazione Tavernola Attiva e Circolo Culturale Tavernolese; soggetti coinvolti da Sentiero dei Sogni nella gestione delle varie “casette” della LCPW.

Alle 11 SCAMBIO DEI LIBRI finale tra i runner e il pubblico – che è invitato a portare con sé un libro da scambiare – al Cedro del Grumello. Sarà inoltre attiva una raccolta di libri a favore della biblioteca del carcere del Bassone, in collaborazione con Ass. Bottega Volante.



LABORATORI e SPETTACOLO

Dalle ore 9,30 al via le attività aperte al pubblico gratuitamente nel Parco del Grumello.

Tra la Serra e la sua splendida canfora si terrà per i bambini dai 7 anni il laboratorio creativo IL LIBRO DALA TESTA AI PIEDI, curato dall’architetto brasiliano Kathia Alves, grandissima esperta di libri.

Contestualmente, al cedro del Grumello prenderà corpo il laboratorio di narrazione TI RACCONTO UNA STORIA curato dagli autori e registi Pino Di Bello e Marco Continanza, aperto a tutti dai 13 anni in su e particolarmente dedicato ai ragazzi.

Alle 11,30 l’attore Marco Continanza assieme al musicista Gianbattista Galli dei Sulutumana metteranno in scena la narrazione teatralizzata – creata ad hoc per l’evento - SEM KUMASC, SU E GIU’ PER IL LAGO DI COMO, aperta al pubblico di adulti e di bambini, dai 7 anni.

A chiudere la manifestazione alle 17 alla canfora della Serra e nell’ambito di Parolario ATELIER BUZZATI: UN BOSCO IN CITTA’ – come lo è in parte il Parco del Grumello - laboratorio creativo a cura di Fata Morgana.



I laboratori sono gratuiti con prenotazione: www.villadelgrumello.it; ad eccezione di quello pomeridiano da prenotarsi su: www.parolario.it.

Lo spettacolo è gratuito e senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Programma completo

LABORATORI E SPETTACOLI

Partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti

per i laboratori è necessaria la prenotazione: www.villadelgrumello.it



ore 9.30

SERRA E CANFORA DEL GRUMELLO

Grumello.Bambini

IL LIBRO DALLA TESTA AI PIEDI

Laboratorio creativo

A cura di Kathia Alves

Nell’incontro si farà una brevissima introduzione sul percorso del libro - nascita, materiali, fabbricazione, caratteristiche - e della sua connessione con l’ambiente. Attraverso un gioco si accennerà poi alla “corporeità” del libro e alle sue distinte caratterische “anatomiche”.

Per bambini dai 7 anni - Prenotazione necessaria cliccando qui



ore 9.30

CEDRO DEL GRUMELLO

Grumello.Ragazzi

TI RACCONTO UNA STORIA

Laboratorio creativo di narrazione

con l’attore e regista Marco Continanza e con l’autore e regista Pino Di Bello

Gli esseri umani comunicano tra loro e con l’ambiente nei modi più svariati. Attraverso la narrazione, oltre a interagire con gli altri, si può accrescere la consapevolezza di sé e delle proprie capacità espressive con semplici e divertenti esercizi per tessere un racconto.

Per tutti dai 13 anni - Prenotazione necessaria cliccando qui

ore 11.30

CEDRO DEL GRUMELLO

Grumello.Teatro

SEM KUMASC

SU E GIÙ PER IL LAGO DI COMO

Narrazione teatralizzata

di e con Marco Continanza, voce e fisarmonica Gianbattista Galli

Samuele è un bambino nato e cresciuto sulle rive del Lario, taciturno, “strano” agli occhi di molti. è figlio di una ex canoista e di un appassionato di ciclismo. Con la sua fervida immaginazione Samuele è solito fare grandi viaggi nei quali vive incredibili avventure. Nei suoi sogni ad occhi aperti, ambientati sulle splendide rive del lago, lui è un eroe, anzi, un supereroe e pertanto necessita di uno pseudonimo: così Samuele diventa Sem, Sem Kumasc…

Per tutti, dai 7 anni - Fino a esaurimento posti



ore 17.00

SERRA DEL GRUMELLO

Nell’ambito di Parolario 2022

ATELIER BUZZATI "UN BOSCO IN CITTÀ"

A cura di Fata Morgana

I racconti come il “Colombre”, “I miracoli della Val Morel”, “il Babau” ed altri faranno da sfondo a questo percorso laboratoriale, che coinvolgerà grandi e piccoli.

Dai 6 ai 99 anni - Prenotazione necessaria cliccando qui