Il parco di Villa del Grumello e l’Hortus Plinii fanno da cornice ad una giornata dedicata a Plinio Il Vecchio

In occasione delle celebrazioni del bimillenario della nascita di Plinio Il Vecchio, l’Associazione Villa del Grumello dedica domenica 22 ottobre alcune iniziative alla sua figura e alla Naturalis Historia, alla quale è ispirato l’Hortus Plinii del Parco del Grumello, percorso storico-naturalistico realizzato in collaborazione con Accademia Pliniana e organizzato rifacendosi alle citazioni tratte dal grande compendio dell’autore comasco e alle analisi delle semenze ritrovate durante gli scavi archeologici nel territorio lariano.

Assieme installazione, progetto e luogo di pratiche, l’orto è luogo e occasione di incontro e di sperimentazione transdisciplinare attorno ai temi della botanica, della preservazione della biodiversità, della responsabilità ambientale, della cura della fragilità e della valorizzazione della spontaneità, del lascito culturale della civiltà Classica.



La giornata si apre all’Hortus Plinii con l’evento “Ortolando – il tempo della raccolta”, a cura di Anna Bocchietti. I partecipanti saranno invitati ad incamminarsi attraverso il parco e l’orto del Grumello, in una passeggiata botanica della durata di un’ora e mezza, occasione anche per condividere indicazioni sui metodi di raccolta, conservazione e utilizzo delle coltivazioni di stagione. Il ritrovo è appunto all’ Hortus Plinii, dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi sul sito al costo di 7 euro.

Sempre all’Hortus Plinii, dalle 11.30 alle 12.30, la giornata prosegue con l’incontro “Mitincanto degli ulivi” durante il quale Giuliana Roda, leggerà, interpreterà e teatralizzerà brani e letture classiche intrecciandoli a richiami di botanica, con l’accompagnamento musicale di Flavio Minardo. La giornata si chiude con l’incontro “Gli orti delle meraviglie, passeggiata creativa tra natura e storia” una lunga passeggiata organizzata da Sentiero dei Sogni all’insegna della responsabilità ambientale. Il percorso partirà dall’ Orto di Plinio del Grumello, attraversando il campo agricolo del Roccolo di Sagnino, Castel Carnasino e infine le trincee di Cardina lunga la famosa Linea Cadorna.

A guidare i partecipanti sarà Pietro Berra, giornalista e scrittore, affiancato dalla poetessa Paola Pennecchi. Lungo il percorso interverranno anche Chiara Bignami, Giulio Torriani, Emanuele Roncoronia e Marco Lorenzini. L’attrice Lorena Mantovanelli parteciperà con alcune letture a tema.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione attraverso il link: https://ortimeraviglie.eventbrite.it (posti esauriti).



Per tutta la giornata poi, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 nella splendida Serra del Grumello, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Ubi tu Gaia, ibi ego gaius” di Davide Bordogna a cura di Accademia Pliniana. Il progetto - che nasce dal desiderio di rendere omaggio alla “Naturalis Historia” e al suo autore Plinio il Vecchio - mira a catturare l’occhio e la curiosità insaziabile di Plinio attraverso il suo sguardo curioso e la sua attenzione al dettaglio. Negli scatti dell’artista i particolari sono amplificati e illuminati mentre l’ambiente intorno sparisce; dalla grandezza di un albero il campo visivo si restringe sino a cogliere il dettaglio della corteccia, il nodo di un ramo, le venature del tronco.