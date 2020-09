Villa Carlotta, tutti gli appuntamenti di ottobre

Dal 5 ottobre Villa Carlotta apre al pubblico con un nuovo orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00. Sabato e domenica dalle 10,30 alle 17.00.

La biglietteria sarà aperta con orari ridotti dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; mentre il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 16.00 orario continuato. Negli orari di chiusura della biglietteria sarà possibile passeggiare tra i viali del parco e godere di una piacevole pausa pranzo presso la nostra caffetteria Antica Serra, ma non saranno ammessi nuovi ingressi.

Tutte le domeniche fino alla chiusura stagionale (8 novembre) sono previste una serie di visite guidate a cura delle guide di Mondo Turistico.

Evento solo su prenotazione, scrivendo a segreteria@villacarlotta.it o chiamando lo 0344 40405, verrà fornito personalmente il numero della guida di riferimento.

Tutte le domeniche fino all’8 novembre è aperto l'Oratorio Sommariva, grazie la collaborazione a titolo gratuito delle guide di Mondo Turistico, con i seguenti orari: dalle 10.30 alle 13.00 - dalle 14.00 alle 16.00

GLI APPUNTAMENTI

Proseguono le iniziative e gli incontri a Villa Carlotta fino all’8 novembre, quando chiuderà la stagione.

Mostra LE CERAMICHE DI VILLA CARLOTTA (fino all’8 novembre) Attraverso un’attenta selezione di manufatti dalla ricca collezione di ceramiche di Villa Carlotta, la mostra offre uno sguardo sulla vita quotidiana all’epoca del suo ultimo proprietario, il duca Giorgio di Sassonia Meiningen, che vi soggiornò dal 1850 fino ai primi del Novecento.

Venerdì 2 ottobre ore 17.30

CONCERTO: SONATA in collaborazione con Lake Como International Music Festival

La grande letteratura clarinetto con due interpreti d'eccezionale, per la prima volta a Villa Carlotta.

Silvano Minella (violino), Flavia Brunetto (pianoforte)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata in si bemolle maggiore KV 454 (Largo – Allegro, Andante, Allegretto)

Edvard Grieg

Sonata in sol maggiore op.13 (Lento doloroso – Allegro vivace, Allegretto tranquillo, Allegro animato)

Sabato 3 ottobre ore 15.00

SPECIALE VISITA GUIDATA: GLI ALBERI DI VILLA CARLOTTA

Un nuovo percorso di visita è dedicato agli alberi monumentali del giardino di Villa Carlotta.

Nell’ambito del progetto Interreg MARKS, finalizzato alla realizzazione di un ’Arboreto Monumentale’ in Valle d’Intelvi, Villa Carlotta ha avviato un progetto di valorizzazione del proprio patrimonio botanico con particolare attenzione agli esemplari arborei di maggior pregio presenti all’interno del parco. L’inedito percorso rientra in un itinerario più ampio che comprende gli altri alberi monumentali disseminati sul territorio tra il lago e la Valle d’Intelvi.

Domenica 4 ottobre ore 15.30

CONCERTO: L'eredità di Beethoven: Robert Schumann

Il concerto esplora il rapporto tra la musica di Ludwig van Beethoven e quella di Robert Schumann, suo grande ammiratore. Il pianista comasco Danilo Mascetti presenta opere dei due compositori, insieme al giovane Giorgio Colleoni, che aprirà il programma eseguendo la celebre Sonata "Patetica" di Beethoven. Verrà inoltre presentato in prima assoluta Between breaths, nuovo brano pianistico del giovane compositore svedese Zacharias Wolfe ispirato dall'opera di Beethoven.

Sabato 10 ottobre ore 15.00

SPECIALE VISITA GUIDATA: GLI ALBERI DI VILLA CARLOTTA

Venerdì 16 ottobre, ore 15,30

L’ORA DEL TЀ A VILLA CARLOTTA Speciale visita guidata al museo e alle collezioni di ceramiche di villa Carlotta. Villa Carlotta propone una speciale visita guidata al Museo e alla mostra-dossier dedicata alla collezione di ceramiche per scoprire i riti e la quotidianità del vivere in villa nell’Ottocento. Al temine della visita, sarà possibile degustare una selezione di tè nella caffetteria di Villa Carlotta

Sabato 17 ottobre ore 15.30

PRESENTAZIONE VOLUME La nerina del marchese. Sulle tracce di un fiore perduto a cura dell’autore Francesco Soletti.

Docente del corso di laurea in “Turismo, territorio e sviluppo locale” presso l’Università di Milano Bicocca; Francesco Soletti ci accompagna sulle tracce della Nerine sarniensis, un fiore di sorprendente bellezza, simile a un minuscolo giglio e scintillante come un gioiello.

Dal Sud Africa della Compagnia delle Indie fino al più spettacolare giardino botanico del Sud dell’Inghilterra, seguiremo l’avventurosa storia di un fiore molto amato da illustri botanici, oltre che da Peter Smithers, l'agente segreto con la passione per il giardinaggio.

23 ottobre e 6 novembre, ore 15,30

Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi sul sito di Villa Carlotta a questo link.

INOLTRE SEGNALIAMO

Negli ultimi mesi Villa Carlotta ha avviato un progetto di comunicazione digitale che consente di ammirare le meraviglie del parco e le opere d'arte presenti nelle sale museali. Si tratta di "una finestra aperta a disposizione del pubblico" spiega Maria Angela Previtera, Direttrice, "per dare vita e voce alle collezioni, alle opere pregiate e a quelle più nascoste, alle fioriture più spettacolari e agli esemplari meno conosciuti. Un'iniziativa per scoprire, attraverso una doppia corsia, le opere d’arte del museo e quelle del parco ".

- il virtual tour di Villa Carlotta (dalla homepage del sito si accede al virtual tour di Villa Carlotta www.villacarlotta.it)

- i video "Storie, arte, passioni a Villa Carlotta"

In trecento anni di storia nelle stanze di Villa Carlotta si sono intrecciate passioni di vita e d’arte. La direttrice Maria Angela Previtera ce le presenta nel racconto emozionante dei suoi proprietari, svelandoci il loro amore per la bellezza e le loro vicende più segrete:

Canale youtube: Villa Carlotta