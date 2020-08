Villa Carlotta, ecco cosa c'è di nuovo da visitare

Sarà possibile, da ora in avanti, visitare anche lo splendido e unico Uliveto di Villa Carolotta, ma sono stati riaperti, in concomitanza, anche l'Oratorio Sommariva e la Torretta.

Sarà ancora più vario ed interessante il già meraviglioso percorso di visite effettuabili nella Villa.

Recuperato nel 2014, l’Uliveto racconta la vocazione agricola di Villa Carlotta: in quest’area è stato ripristinato un antico uliveto su terrazzamenti e un edificio, una volta adibito a stalla ed oggi trasformato in struttura di accoglienza. Qui l’aspetto del parco cambia: le specie presenti, oltre a quelle coltivate, come olivi ed ortaggi, sono quelle che caratterizzano il tipico paesaggio lariano, quello dei terrazzamenti agricoli. Nei prati attorno agli ulivi si trovano erbacee tipiche del clima del lago. In questa zona l’Ente Villa Carlotta organizza attività educative su aspetti legati alla sostenibilità ambientale. In questo contesto è stata creata una piccola collezione di alberi da frutta e di ortaggi per evidenziare il concetto di biodiversità agroalimentare legato al paesaggio del Lago di Como. L’uliveto è un esempio di recupero e di conservazione del paesaggio, di usanze, di coltivazioni e di piante un tempo molto più diffuse, reso possibile grazie al progetto “Radici per il futuro” di Fondazione Cariplo.

I giardini di Villa Carlotta: imperdibili per chi viene a Como

Con circa 8 ettari visitabili è un luogo di grande fascino, non solo per la posizione panoramica particolarmente felice, ma anche per l'armonica convivenza di stili, la ricchezza di essenze, le suggestioni letterarie che ne fanno una meta imperdibile per chi giunge sul lago di Como.

Quasi un campionario dello sviluppo dell'arte dei giardini. Dalle impostazioni scenografiche e prospettiche del giardino all'italiana, passando per l'emozione di una natura pittoresca, aspra e selvaggia dell'epoca romantica per arrivare alla libertà compositiva del paesaggismo contemporaneo. Senza dimenticare il piacere per l'esotico, il mediterraneo e il giardino orientale.

Info

Apertura stagione 2020: 22 maggio – 8 novembre

Orari e prezzi: https://www.villacarlotta.it/ it/visita/