Villa Carlotta, arte, natura e musica: un’estate sul lago di Como ricca di eventi e appuntamenti imperdibili

Una visita a Villa Carlotta con occhi diversi, quella di chi osserva per conservare, per proteggere e per tenere al sicuro opere e luoghi del nostro patrimonio. Impareremo a guardare con gli occhi dei professionisti che ogni giorno monitorano e studiano i luoghi che amiamo e che raccontano la nostra storia per mantenerli vivi e consegnarli al futuro. Osserveremo il lavoro svolto dal cantiere di Restauro di Venaria Reale, per comprendere il ruolo invisibile di chi conserva la storia. Impareremo ad essere parte di questo patrimonio e passeggeremo in esclusiva nelle stanze del Duca, parte della scenografica galleria dell’ultimo piano della Villa.

Progetto “Beni al sicuro”: visita al cantiere

18 luglio 2021 — ore: 11.00

Costo: € 15,00 (ingresso + visita guidata)

Evento per adulti in presenza

Continuano così gli eventi a Villa Carlotta, che per l’estate 2021 propone un calendario ricchissimo di appuntamenti. Fra le proposte non mancheranno percorsi tematici su parco e museo e due appuntamenti mensili con le visite guidate rivolte ad adulti e famiglie (bambini dai 6 ai 14 anni) e summer camp davvero speciali.

Oltre a questi appuntamenti due rassegne espositive saranno presenti nel calendario estivo, Natura e Delizie e A/Essenze Opere scelte della collezione Cattelani. Natura e Delizie è una mostra dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e naturale di Villa Carlotta, propone al pubblico attraverso una selezione di dipinti, documenti e oggetti d’uso quotidiano come le “delizie della terra” venivano servite sulla tavola della principessa Carlotta e del duca Giorgio II, senza trascurare un riferimento alla sostenibilità delle scelte alimentari del nostro tempo.

Invece una passione quella del collezionismo da sempre perseguita con successo dai proprietari di Villa Carlotta viene riproposta nella mostra Assenze/Essenze Opere scelte della collezione Cattelani.

