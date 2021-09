Ecco il video del nuovo singolo di De Sfroos con Zucchero presentato a Venezia

In "Oh Lord, vaarda giò" l'amico Mauro Corona

Davide Van De Sfroos è sbarcato oggi a Venezia - raccogliendo l’invito di Villa Erba e della Fondazione Ente dello Spettacolo, in accordo con la Camera di Commercio di Como-Lecco - per presentare in anteprima, nell’ambito della 78^ Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia, il videoclip del nuovo singolo feat. Zucchero Sugar Fornaciari OH LORD, VAARDA GIO, disponibile da oggi su YouTube.

Nelle mani del regista Dario Tognocchi OH LORD, VAARDA GIO - solenne preghiera a due voci dalle sonorità gospel e dal messaggio potentissimo - diventa un piccolo docuclip dalla forte presa emotiva: un racconto per fotogrammi ambientato nella natura incontaminata delle selve e valli friulane, qui metafora della dimensione più pura e primitiva in cui l’uomo si rifugia per riavvicinarsi all’essenziale. Nel video compare lo scrittore Mauro Corona.

Il nuovo album, Maader Folk, da cui è tratto il singolo, verrà presentato a Como in Villa del Grumello il giorno dell'uscita, venerdì 17 settembre,