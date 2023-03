Valsolda, primavera nei borghi: alla scoperta di Puria

Brian Subinaghi avrà il piacere di portarvi alla scoperta delle bellezze di Puria in Valsolda con visita alla Chiesa di Santa Maria Assunta, all'ex Oratorio di San Pietro (solitamente chiusi) e un giro per le principali dimore nobiliari e case d'artista.

Visita guidata nel borgo di Puria. Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 Turni di visita a scelta alle ore 10,00 -12,00 - 14,00 - 16,00 Incontro c/o la chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Puria in Valsolda

Costo per adulti €10,00, ragazzi 12-18 anni €5,00, minori di 12 anni gratuito

Prenotazione scrivendo a info@insiemeturismo.com o al numero +39 393 5188 221 (anche via WhatsApp)

Organizzato da Ceresio5ValliTurismo, in collaborazione con Pro Loco Valsolda e in concomitanza con le Giornate Fai di Primavera.

Puria

Puria è un piccolo centro abitato di antica origine, appartenente alla pieve di Valsolda. Nell'antichità, Puria era dotato di mura e costituiva un crocevia di strade e mulattiere provenienti da Castello, da Bré, dall’alto Luganese e dalle valli Sanagra, Cavargna, Colla e Rezzo (attraverso il Passo Stretto). A Puria si registrò il ritrovamento del cosiddetto “Tesoretto dell’imperatore Maurizio”, consistente in una serie di monete bizantine risalenti alla fine del VI secolo.

Durante la dominazione spagnola il municipio, come tutti gli altri della valle, disponeva di poteri limitati dato che esigenze pratiche di vita comune avevano fatto sì che la gran parte delle funzioni pubbliche fossero gestite in comune dal consiglio generale della Valsolda. In età napoleonica, anno 1805, il comune di Puria coi suoi 188 abitanti fu soppresso e aggregato al limitrofo comune di Albogasio, recuperando l'autonomia nel 1816, in seguito all'istituzione del Regno Lombardo-Veneto.

Nel 1853 aveva 237 abitanti, all'unità d'Italia nel 1861 Puria ne contava 240. Il comune di Puria coi suoi 302 residenti venne soppresso nel 1927, e fuso ai comuni di Albogasio, Castello Valsolda, Cressogno, Dasio e Drano, formando il nuovo comune di Valsolda. Vi nacquero i pittori Domenico Pezzi e Pellegrino Tibaldi.