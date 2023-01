TriplaV, Vini e Vinili da Vegami: storie di vite e canzoni

In quest’epoca immateriale e troppo veloce, proviamo ad offrire un’occasione per ritrovare il piacere di stare insieme condividendo passioni autentiche. Ed è con questo intento che vogliamo offrire un cerchio di vita e mestieri, di vino e note, di terra e curve, di sguardi e racconti, di piatti e bicchieri senza trucco. Giovedì 19 gennaio, alle 19, primi ospiti di TriplaV saranno Mirco Pauletti e Daniela Marchini dell’azienda Gemma di San Colombano al Lambro: in degustazione i loro Vini Lunantico e Malìa, accompagnati dai vecchi Vinili di Maurizio Pratelli e dai nuovi piatti Vegami di Diana Rovere.

Gemma

Già appassionati di viticoltura per averla respirata e vissuta nei rispettivi nuclei d’origine e dopo una stagione di esperienza sul campo da Luca Francesconi (Josef), ci dedichiamo dal 2018 al nostro progetto famigliare di viticoltura naturale. Per il forte legame che sentiamo con la città di Milano, decidiamo di coltivare la vite proprio sulla sua storica collina di appartenenza: la Collina del Milanese, più precisamente a San Colombano al Lambro. L’intento è quello di produrre un vino di qualità artigianale che preservi la biodiversità dell’ecosistema vigneto (qui siamo in un’Oasi protetta) con pratiche sostenibili e meno invasive possibili, rispettando la salute di chi vorrà berlo.

Recuperiamo piccoli appezzamenti che, esendo venute a mancare le persone che se ne occupavano, sarebbero stati destinati all’espianto. Contribuiamo così al mantenimento di quanto abbiamo ricevuto in custodia da chi ci ha preceduto. Il vigneto principale è composto da viti di 15 anni coltivate a Guyot (50% Syrah e 50% Cabernet Sauvignon); successivamente abbiamo preso in gestione un piccolo vigneto di Merlot accatastato nel 1978. Ad oggi in cerca di autoctoni a bacca rossa e bianca. Curiamo e studiamo personalmente i tagli per i nostri vini.

Le etichette, da noi ideate e realizzate, sono frutto di una felice collaborazione con Alberto Casiraghy (liutaio, editore artigiano, aforista, illustratore e pittore) che ci ha concesso l’utilizzo di alcuni simboli a caratteri tipografici mobili (la parte inferiore di ogni etichetta), scelti insieme nell’archivio della sua casa editrice Pulcinoelefante. La sua storia si lega indissolubilmente a quella della città di Milano. Alberto Casiraghy ha raccolto, editato ed illustrato oltre mille aforismi, poesie e ricordi della poetessa milanese Alda Merini. Il Comune di Milano ha inoltre, da poco acquistato un tesoro editoriale di più di 10.000 libri d’artista da lui realizzati, destinandoli alla Casa Museo Boschi Di Stefano.