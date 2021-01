Ecco il primo appuntamento del nuovo anno organizzato dal Comune du Tremezzina. Una serata in diretta Facebook -di “teoria” e di “pratica”- sulla cucina locale. Il titolo per questa serata speciale "La Tremezzina in cucina: storia, tradizione, cooking" riassume i contenuti dell'evento durante il quale interverranno il sindaco Mauro Guerra, Enzo Pomentale, per la delegazione lariana dell'Accademia Italiana della Cucina, e Franco Brenna, storico del Lago di Como.

Durante la diretta, lunedì 4 gennaio, alle 21, si terrà uno show cooking dalla cucina di Casa Brenna Tosatto a cura di Osvaldo Pedrazzi, executive chef del Gran Hotel Tremezzo, Elena Bordoli e Mattero Corridori.

Moderatore della serata Maurizio Pratelli di QuiComo. La diretta sarà trasmessa sulla pagina di QuiComo.