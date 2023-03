The Tiger Lillies per Chiasso Letteraria

ChiassoLetteraria è lieta di comunicare per il 7 marzo l’apertura della prevendita dell’imperdibile concerto antologico "From the Circus to the Cemetery" (Best Of)” della band londinese di culto dei The Tiger Lillies che si terrà al Cinema Teatro di Chiasso, la sera di martedì 9 maggio, primo degli appuntamenti di avvicinamento al festival, la cui diciassettesima edizione avrà luogo nei giorni 9-14 maggio 2023 e avrà come titolo L’ultimo spenga la luce.

ChiassoLetteraria, infatti, dopo alcuni appuntamenti di avvicinamento, sarà inaugurata il 12 maggio, alle 18.30, da un’ospite d’eccezione: la premio Nobel per la pace 2003, l’avvocata iraniana Shirin Ebadi, cui verrà consegnata per l’occasione la medaglia cittadina, massima onorificenza della Municipalità di Chiasso per i suoi meriti a difesa dei diritti delle donne e dei bambini iraniani.

I capostipiti del cabaret alternativo, già nominati ai Grammy, The Tiger Lillies portano a Chiasso un concerto che abbraccia tutta la loro trentennale carriera. Ad attenderci la teatralità oscura e stravagante con cui presentano il loro repertorio composto dai brani più famosi e da sorprese incandescenti.

Il gruppo è composto da Martyn Jacques (canto, fisarmonica, piano), Jonas Golland (batteria, percussioni, canto), Adrian Stout (contrabbasso, sega ad arco, theremin, canto).



Forti della reputazione internazionale di una delle band d'avanguardia più interessanti al mondo, i The Tiger Lillies non smettono di sorprendere, scioccare e divertire con le loro sonorità uniche, che miscelano la magia macabra della Berlino prebellica con la graffiante frangia del punk, il burlesco degli Anni trenta e la music hall inglese. Sorta di anello mancante tra Tom Waits e i Monty Python, il trio è guidato dalla voce magnetica di Martyn Jacques, che sa volteggiare tra falsetto e oscure gravità. Le loro canzoni raccontano i bassifondi e sono letteralmente abitate da losers magnifici, grandguignol e freaks.

Con umorismo anticonformista e ironia tagliente, i The Tiger Lillies presentano un misto di cabaret berlinese del periodo prebellico o della Repubblica di Weimar, opera anarchica e musica gitana, che ci riporta alla memoria Bertolt Brecht, Jacques Brel e l’opera italiana. Tra le collaborazioni eccellenti, quella con la fotografa Nan Goldin e quella con il creatore dei Simpson Matt Groening, loro grandi fans.

Il mondo di TIGER LILLIES è oscuro e grottesco, con momenti di umorismo nero e lampi di immensa bellezza. Questo trio unico di opera di strada brechtiana ha girato il mondo per oltre trent’anni con concerti e spettacoli come “The Tiger Lillies's Christmas Carol”, “The Ancient Mariner” e il successo della junk-opera “Shockheaded Peter” (Laurence Oliver Awards per il miglior spettacolo e migliore ruolo protagonista per Martin Jacques).