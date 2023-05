Territori Incoscienti: Natura, Arte, Cultura. Tutto il programma

La «Grande Cecità» e’ il titolo del libro del noto antropologo indiano Amitav Ghosh dedicato al cambiamento climatico. La funivia di Pigra e gli impianti sul Monte San Primo sono due plastiche dimostrazioni dell'incoscienza del nostro territorio. Luoghi meravigliosi che non sono adeguatamente valorizzati nel primo caso, pronti per essere deturpati nel secondo. Non ci sono i soldi per rimettere in funzione la funivia di Pigra, ci sono invece milioni di euro per una follia come gli impianti sul Monte San Primo. Pullman, auto e quant'altro si sostituiranno alla funivia e si aggiungeranno sul nuovo luna park San Primo. Milioni di litri di acqua per sparare neve a quote ridicole da una parte del lago, funivia ferma dall'altro, agricoltura in crisi in pianura padana. Ma il locale non è che lo specchio fedele del globale.

Agire localmente e pensare globalmente si diceva una volta. Amitav Gosh nella "Grande Cecità" ci parla proprio di questa incoscienza su scala globale riecheggiando le parole di Pasolini: siamo tutti vittime e colpevoli. La cosa più deprimente è la glaciale insensibilità che persino i cittadini, ormai, mostrano senza ritegno, afferma Ghosh in un’ intervista. Siamo tutti "deboli e vittime" del cambiamento climatico, perché ne subiamo le spietate conseguenze. Ma siamo anche tutti colpevoli perché, dice lo scrittore indiano, "il silenzio e l'indifferenza verso la più grande e imminente catastrofe del presente umano è di tutti. Non solo dei politici, ma anche di scrittori e intellettuali, che si occupano raramente di questo problema, e dei cittadini, che oramai dimenticano le sempre più frequenti catastrofi naturali." Anche con questo programma cerchiamo nel nostro piccolo di promuovere coscienza, come opposto di incoscienza. Coscienza della bellezza dei nostri luoghi al di fuori dei circuiti del turismo di massa. Consapevolezza con pratiche millenarie e non solo. Coscienza denunciando le follie dei nostri amministratori e i silenzi dei nostri concittadini.

Programma

Sabato 20 maggio – Ore 16.00

Feldenkrais all’aperto a Cardina con Silvia Luraschi –

Partecipazione libera previa prenotazione

Venerdì 26 Maggio – Ore 21.00

Film rassegna «Tra Natura e Meditazione»

Spazio Anam – Viale Innocenzo 70 – Como

Ingresso Libero previa prenotazione

Domenica 28 maggio – Ore 15.30

Passeggiata poetica con scrittura creativa a Cardina

Con Lorenzo Volpi Lutteri e Cristina Bardellotto

Partecipazione libera previa prenotazione

Per informazioni e prenotazioni: Territori@hotmail.it

Venerdì 2 Giugno– Ore 9.00

Escursione da Acquaseria a Dongo

«Le 5 terre dell’alto Lario» – Con Massimo Lozzi

Partecipazione libera previa prenotazione

Giovedì 8 giugno – Ore 21.15

Film rassegna «Tra Natura e Meditazione»

Spazio Anam – Viale Innocenzo 70 – Como

Ingresso Libero previa prenotazione

Sabato 10 giugno – Ore 9.00

Passeggiata botanica con Lucia Papponi

Pranzo al Crotto di Monte Piatto a base di erbe selvatiche

Sabato 17 giugno – Ore 9.00

Qi Gong in Spina Verde con Paolo Magatti

Partecipazione libera previa prenotazione

Per informazioni e prenotazioni: Territori@hotmail.it

Programma – Luglio/Agosto

Sabato 1 Luglio– Ore 9.00

Yoga a Cardina con Massimo Lozzi

Partecipazione libera previa prenotazione

6-9 Luglio

Yoga e Montagna in Valsassina con Massimo Lozzi

Tre giorni di yoga ed escursioni per tutti

Casa Raggio di Sole – Pasturo

Quota di partecipazione 280 euro in camera doppia

con trattamento di mezza pensione (5 euro supplemento singola)

Sabato 15 Luglio– Ore 9.00

Qi Gong in Spina Verde con Paolo Magatti

Partecipazione libera previa prenotazione

Domenica 30 luglio – Ore 6.00

Meditazione all’alba sul Sentee di Sort con Massimo Lozzi

Partecipazione libera previa prenotazione

Venerdì 11 agosto – ore 18.00

Yoga, poesia, cena e stelle cadenti

Con Massimo Lozzi e Lorenzo Volpi Lutteri

Per informazioni e prenotazioni: Territori@hotmail.it