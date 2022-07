Territori di Pace, tutto il programma tra natura, arte e cultura

L’Associazione Culturale Territori-Natura Arte Cultura nasce per realizzare esperienze culturali poliedriche. Nei nostri programmi cerchiamo di dare spazio a diversi elementi: l’informazione e la riflessione, la convivialità della cena o dell’aperitivo, lo spettacolo. Nella convinzione che fare e vivere cultura sia il risultato, un po’ alchemico, di vitalità intellettuale, emozionale ed estetica. L’intento è anche quello di vivere, oltre che conoscere, il nostro territorio. Attraversarlo quindi con escursioni, associando la classica “passeggiata” nella natura a mete artistiche, eventi culturali ispirati ai luoghi, a incontri con significative realtà locali. Un percorso che vuole trovare stimolanti sinergie con i molti gruppi e associazioni attivi sul territorio.

E in questi tempi di guerra, Territori si dedica alla pace. Con l'idea che se non sempre è possibile sottrarsi agli orrori dei conflitti, possiamo almeno respingere l'odio e il fanatismo che rendono ogni guerra più atroce. Natura, arte e cultura possono portare semi di pace e consapevolezza dentro di noi, e in questa stagione occorre nutrirli per contribuire ad alimentare di bellezza tutto ciò che ci circonda.

Ecco quindi il programma dei Territori di Pace.

Sabato 16 luglio

Yoga a Cardina

Sabato 30 luglio

Qi Gong a Cardina

Mercoledì 10 agosto

Stelle cadenti, Yoga, cena e letture a Cardina

Domenica 28 Agosto

Meditazione all’alba al Sentee di Sort

Sabato 24 settembre

Festa di Territori in collaborazione con «Coltivare le Periferie».

Dalla mattina alla sera presso il campo di Sagnino

Yoga, Feldenkrais, Teatro. Aperitivo con degustazione vini.

Sabato 8 ottobre

Escursione: Anello del Calvarone da Veleso

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per l’evento del 24 settembre sarà richiesto un contributo di 10 euro per tutta la giornata (15 euro con la degustazione). Per info territori@hotmail.it