Terezin 17/10, tutto il programma tra Milano e Como

Per l’ottavo anno consecutivo la Casa della musica organizzerà le iniziative del progetto Terezin 17/10 che quest’anno si apriranno con un importante Convegno presso il Teatro alla Scala di Milano il 14 Ottobre alle ore 16:00. Il convegno vedrà la partecipazione dei relatori Nicola Montenz, docente dell’Università Cattolica di Milano, Francesco Lotoro, della fondazione ILMC e Andrea Bienati, dell’Istituto superiore di Scienze Religiose. Un secondo appuntamento si terrà sempre a Milano il 15 Ottobre al Conservatorio “G.Verdi” di Milano mentre a Bologna, il concerto del 18 Ottobre, sarà promosso dal Conservatorio G.B. Martini.

L’appuntamento a Como organizzato grazie al sostengo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Como in collaborazione con l’Accademia Pliniana e la Fondazione Alessandro Volta, si svolgerà giovedì 20 ottobre 2022 alle 17:45 nella prestigiosa Sala dello Zodiaco del Teatro Sociale. La prima parte della serata sarà l’occasione per conoscere Friedrich Münzer uno dei principali studiosi di Plinio il Vecchio, nell’ottantesimo anniversario della sua morte avvenuta proprio nel ghetto di Terezin il 20 ottobre 1942.

Relatore sarà il Dr. Manfredi Zanin, ricercatore all’Università di Vienna e studioso della politica repubblicana romana e della prosopografia. La seconda parte del nostro appuntamento vedrà la partecipazione di un voce recitante, la giovane attrice Bianca Cavallotti, accompagnata da quattro giovani fisarmonicisti della classe del Maestro Sergio Scappini del Conservatorio di Milano: Paolo Camporesi, Katsiaryna Haidukova, Elena Chiaramello e Daniele Genovese. Verrà recitato un testo del poeta Fabrizio Parrini dedicato al compositore cecoslovacco Gideon Klein, morto a Terezin nel 1945, del quale saranno eseguite alcune sue musiche insieme ad alcuni brani di F.Chopin, B.Smetana, S.Scappini e del repertorio Klezmer. Ingresso libero.

Il progetto

Terezin 17/10 ha come obbiettivo quello di illuminare tutte le esperienze storiche in cui arte e libertà siano entrate in conflitto, quelle in cui una diffusa assenza di libertà ha costretto gli artisti all’alternativa tra resistenza e rinuncia, tra creazione e silenzio o, più semplicemente, tra successo personale ed emarginazione. Nato nel 2015 da un gruppo di amici, e sviluppatosi attraverso l’organizzazione di decine di eventi, Terezin 17/10 si è strutturato ulteriormente attraverso la fondazione di un Comitato con l’intento di costruire una rete stabile di associazioni, enti ed istituzioni che, per salvaguardare e mantenere viva la memoria degli artisti di Terezin assassinati ad Auschwitz Birkenau il 17 Ottobre del 1994, organizzano annualmente delle giornate pieni di concerti, rappresentazioni, readings, mostre, progetti di ricerca e momenti di riflessione in memoria delle vittime di quella strage