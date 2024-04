Il Teatro Sociale per il terzo settore: Superstar, l’opera rock e  Il mio posto nel mondo

Il Teatro Sociale di Como continua ad impegnarsi nella sostenibilità, che oltre ad essere ambientale ed economica, è anche sociale. Proprio per questo dedica due giorni, il 19 e 20 aprile, al terzo settore, per la rassegna Il teatro per gli altri: un Teatro che si apre alla comunità e dà spazio alle associazioni della provincia di Como che si occupano di volontariato e che aiutano e sostengono le persone più fragili, grazie all’aiuto e al coordinamento di Csv Insubria – Centro di servizio per il Volontariato dell’Insubria.



Ecco quindi in programma due eventi diversi, ma con lo stesso obiettivo della partecipazione e dell’inclusione.



Venerdì 19 aprile alle ore 20.30 andrà in scena lo spettacolo di beneficenza Superstar - l’opera rock, con l’Associazione “Oltre Noi...”.

L’associazione “Oltre Noi...” è un ente no-profit che si occupa di aggregazione. Il teatro, per loro, è un fantastico mezzo che sa unire giovani e meno giovani, facendoli comunicare e dando loro il potere di creare bellezza: questo l’hanno trasformato in volontariato, regalando i loro spettacoli alle altre associazioni che operano nel sociale perché possano organizzare momenti di raccolta fondi e finanziare i loro progetti. Cosi sarà in occasione di questi due giorni dedicati al Terzo settore.

Supestar - l’opera rock è un omaggio vibrante a Jesus Christ Superstar. Lo spettacolo è cantato, suonato e interpretato dal vivo, coinvolgendo circa 50 persone tra cantanti, ballerini, musicisti, tecnici, macchinisti e persone di supporto. Un viaggio straordinario di musica e passione.

L’incasso della serata sarà devoluto a favore di Il Giardino di Luca e Viola, un’associazione nata per promuovere la cultura della donazione, raccogliendo fondi per la ricerca pediatrica e sostenendo bambini malati, attraverso eventi di raccolta fondi e iniziative di sensibilizzazione, per donare sorrisi e speranza.



Sabato 20 aprile, invece, l’intero pomeriggio sarà dedicato alla seconda edizione de Il mio posto nel mondo. Un’ouverture di partecipazione, ad ingresso libero e accessibile.

Dopo il successo dello scorso anno, il Teatro si è messo di nuovo a disposizione, creando una serie di incontri, di giornate di lavoro e di coprogettazione insieme a diverse associazioni del terzo settore, grazie all’aiuto e al coordinamento di Csv Insubria – Centro di servizio per il Volontariato dell’Insubria.

Da questi tavoli di lavoro è nata con molto entusiasmo una seconda edizione di una giornata dedicata al settore del volontariato e di tutte le associazioni che abbiano a cuore l'interesse della comunità.



È così che si è formato un programma fitto di eventi, in cui ognuno di noi può trovare il proprio posto e al tempo stesso può collaborare e intervenire per creare tutti insieme qualcosa di speciale. Anzi, l’evento sarà uno stimolo per far sì che ogni singolo spettatore possa domandarsi quale sia il proprio posto nel mondo.

Un’ouverture di partecipazione vuole ricordare la musica e l’arte, essendo in teatro, insieme ad un interesse collettivo di inclusione e integrazione.



Si inizierà alle 13.45, con una sorpresa in Piazza Verdi, per proseguire fino alle 19.30.

Per il pubblico sono stati create diverse situazioni per godere al meglio di questo pomeriggio insieme.

In foyer ad accogliere il pubblico ci sarà un’esposizione artistica di Sarah Bellome, mentre il musicista Luciano Maconi si esibirà al pianoforte. In biglietteria sarà allestito un set fotografico a cura di Diversamente Genitori per “immortalare” il pubblico.



Alle ore 14.15 e 16.30, ad ingresso gratuito con prenotazione, ci saranno dei laboratori dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni: un laboratorio con il gesso a cura di Cooperativa Sociale Azalea, il laboratorio di arte dell’ebru con Milano Türk Ögrenci Birli?i, un laboratorio che prevede il racconto delle maschere del Burkina e la realizzazione di una di esse grazie a Kibarè ONLUS e, infine, il laboratorio di lettura e d’arte a cura di AID Kartagener APS.



Spazio poi alle visite guidate per conoscere il Teatro e il territorio che lo circonda. I ragazzi di Down Verso ODV diventeranno maschere per un giorno e accompagneranno gli spettatori in un tour all’interno del Teatro, mentre la Cooperativa Sociale Sociolario ONLUS si occuperà di fare da guida e raccontare i monumenti che si trovano attorno a Piazza Verdi.



Dalle ore 14.45, sul palcoscenico, invece, si alterneranno diversi interventi artistici e musicali, messi inscena proprio dalle stesse associazioni aderenti.

Dai piccoli spettacoli di teatro di I Fiori di Oltre Il Giardino, Mumble Teatro – I ragazzi in gamba, Cooperativa Sociale Simploké, Vicini di Strada, Amicinsieme Lipomo, Trebisonda APS e Luminanda, alle letture dei diritti dell’Istituto Immacolata Concezione e Down Verso ODV, passando per la Danza delle Fate di Cometa, il canto dell’Ufficio per la Pastorale Migranti e di Diversamente Genitori.

A conclusione, un momento speciale per tutti.