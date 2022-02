Il Teatro Sociale si colora di green

Il Teatro vuole essere portatore, nei confronti della collettività, di messaggi di responsabilità civica, in questo importante momento di transizione ecologica. Per questo motivo organizza per giovedì 3 marzo alle ore 20.30 l’evento Sostenibilizziamoci, a ingresso libero, con il patrocinio della Comunità Europea e del Ministero della transizione ecologica. La serata, condotta da Simona Roveda, presidente del Sociale, vedrà un alternarsi di interventi di personalità di settori diversi, collegati insieme dal fil rouge della sostenibilità. Si parlerà di clima e ambiente, città e oceani, meteo e animali, alimentazione e trasporti.

“Il Teatro diffonde cultura. – spiega Roveda – e dal mio punto vista questo include anche fare la propria parte con azioni concrete verso un processo di cambiamento con obiettivi di riduzione degli impatti ambientali, con un approccio circolare e acquisti sostenibili. E soprattutto diventare un luogo di riflessione su questi temi, il teatro deve essere anche portatore di messaggi di consapevolezza, informare sull’attualità, sensibilizzare il pubblico, gli stakeholder, i partner e accompagnare la comunità verso un percorso di sviluppo sostenibile. Questa serata Sostenibilizziamoci ha l’intento di unire tutti verso la sostenibilità, insieme possiamo invertire la rotta e lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni.”

Saranno presenti il giornalista e scrittore Ferruccio de Bortoli; Caterina Sarfatti, Direttrice del programma globale Inclusive Climate Action di C40 Cities; Francesco Barberini, Alfiere della Repubblica e giovanissimo aspirante ornitologo, quattordicenne appassionato, studioso ed esperto del mondo degli uccelli; Francesca Santoro, Specialista di Programma della Commissione Oceanografica dell’UNESCO; il Presidente di Fondazione Pubblicità Progresso e di Socialing Institute Andrea Farinet; Lisa Casali, Scienziata ambientale, blogger e scrittrice, tra le massime esperte in Italia sul tema della lotta allo spreco e della sostenibilità ambientale; Serena Giacomin, Presidente di Italian Climate Network e meteorologa del Centro Meteo Expert, volto noto di Mediaset; il Ceo Europe di DHL Express Alberto Nobis; Franco Dipietro, Ceo di Biova Project, un progetto di economia circolare che trasforma il pane invenduto in birra artigianale, ovvero la prima birra italiana contro lo spreco alimentare.

A fare da corollario, non mancheranno, in tema con l’evento, delle sorprese musicali, presentate da Barbara Minghetti, Direttrice della programmazione del Teatro.