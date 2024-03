Il Sociale e Lake Como Creativity Week portano la danza alla Casa del Fascio

All’interno delle iniziative di Lake Como Creativity Week organizzata dal Comune di Como, il Teatro Sociale di Como partecipa curando una performance di danza site specific a Palazzo Terragni di Artemis Danza, una compagnia di danza contemporanea che coniuga la volontà di un’apertura internazionale con un forte radicamento nel territorio, intrecciando la danza tradizionale con le suggestioni etniche di popoli lontani. Lo spettacolo andrà in scena sabato 16 e domenica 17 marzo, con tre repliche giornaliere alle ore 18.30, 20.00 e 21.30. Ingresso libero con prenotazione qui

Creatività è saper trasformare la materia grezza in qualcosa di unico e speciale.

Creatività è reinventarsi incessantemente per donare emozioni sempre nuove e sorprendenti.

Creatività è riuscire a guardare con occhi vergini qualcosa di conosciuto per scoprirlo differente.

To be… Umanità in corso vuole celebrare Como Città Creativa UNESCO invitando alla creatività sia gli artisti in scena che gli spettatori, chiedendo a ciascuno di ri-cerare un luogo familiare, trasformandolo attraverso la danza e la musica. L’Ex Casa del Fascio di Terragni, con le sue linee pulite ed i suoi spazi geometrici, diventa per due giorni lo spazio di un percorso, visivo e metaforico, fra le sfumature dell’essere “umani” che guiderà lo spettatore, attraverso differenti punti di vista e diverse passioni, in un processo di scoperta di ciò che muove le nostre emozioni più profonde.

Allegria, stupore, passione, rabbia, amore: lo sguardo dello spettatore sarà accompagnato in un viaggio emotivo in 5 stazioni, in ognuna delle quali potrà sperimentare la forza evocativa della danza di Monica Casadei, presentata in una veste ed in un contesto inediti. Un’azione di riscoperta del sentimento come valore fondante dell’essere, appunto, umani.

To be… Umanità in corso

Ideazione e coreografie Monica Casadei

Musica dal vivo Antonio Amadei, Beatrice Marozza

Musiche Fabio Fiandrini e Antonio Amadei

Live Electronics Jodi Pedrali

Assistente Sally Demonte

Interpreti Alessio Bianca, Marek Brafa Misicoro, Raffaele Coppola, Jessica D’Angelo, Sabrina Di Pietro, Sofia Gentiluomo, Costanza Leporatti, Enrico Luly, Davide Tubertini

Produzione Compagnia Artemis Danza