Street Food: due lunghi weekend dal sapore scozzese ai Giardini del Tempio Voltiano

Una delegazione della Scozia sarà presente a Como per i primi quattro intensi giorni dell'evento Regioni d'Europa, manifestazione che ha riscosso un grandissimo successo in tutta Italia e che approderà nella zona dei Giardini del Tempio Voltiano per ben due weekend.

Da giovedi 18 a domenica 21 maggio, per poi tornare, visto l’enorme successo dell’unica data del 2022, dall’8 all’11 giugno 2023. Appuntamento quindi con circa ottanta botteghe di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee per un mercato europeo ed internazionale: dall’Austria alla Francia, dalla Spagna al Belgio, dalla Germania alla Scozia, senza dimenticare le tradizioni e le eccellenze italiane, strizzando l’occhio alle vere specialità dello street food. Sarà proprio il cibo di strada uno dei protagonisti con davvero una selezione eccezionale e di qualità. Una carovana che sta attraversando in questi giorni tutto il Nord Italia, portando nei centri storici artigianato e prelibatezze di altissima qualità, risultato di un’attenta e lunga selezione degli espositori internazionali. Grandi successi nelle ultime tappe come Biella, Cesena, Carpi e Genova.

La Scozia promette con la sua delegazione di essere una delle protagoniste indiscussa dell’evento, offrendo ai tanti visitatori una parte importante della cultura di quel territorio. Nell’area allestita troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese: birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads, haggis, fudges, Irn bru e poi tanti accessori come cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e Harris Tweed, la lana delle ebridiù conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità. Tutto il necessario per trascorre delle ore di relax e ascoltare la musica delle cornamuse o provare qualche passo di danza scozzese nella splendida cornice del lungolago, dove per un attimo sembrerà di essere nel nord della Gran Bretagna. Il mercato internazionale di Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. L’evento ad