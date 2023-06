Street Food: un lungo weekend con i sapori d'Italia e d'Europa ai Giardini del Tempio Voltiano

Regioni d'Europa, manifestazione che ha riscosso un grandissimo successo in tutta Italia torna nella zona dei Giardini del Tempio Voltiano per un altro lungo weekend.

Da giovedi 8 giugno all’11 giugno 2023. Appuntamento quindi con circa ottanta botteghe di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee per un mercato europeo e internazionale: dall’Austria alla Francia, dalla Spagna al Belgio, dalla Germania alla Scozia, senza dimenticare le tradizioni e le eccellenze italiane, strizzando l’occhio alle vere specialità dello street food. Sarà proprio il cibo di strada uno dei protagonisti con davvero una selezione eccezionale e di qualità. Una carovana che sta attraversando in questi giorni tutto il Nord Italia, portando nei centri storici artigianato e prelibatezze di altissima qualità, risultato di un’attenta e lunga selezione degli espositori internazionali. E ovviamente non mancheranno le prelibatezze italiane, amate ed apprezzate in tutto il mondo.